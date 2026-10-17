Nâng cao kỹ năng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp tại VKSND tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị tập trung nâng cao năng lực nghiệp vụ, thống nhất nhận thức và phương pháp thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác.

Tham dự Hội nghị, VKSND tối cao có đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 12; đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 12, cùng công chức nghiệp vụ.

Quang cảnh Hội nghị.

VKSND tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và công chức làm công tác chuyên môn, theo dõi công tác giải quyết đơn; lãnh đạo, công chức Phòng Thanh tra - Khiếu tố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường VKSND tỉnh và kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu VKSND khu vực, với sự tham dự của lãnh đạo Viện và công chức các đơn vị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng, nêu rõ sự cần thiết và hiệu quả thiết thực của việc tổ chức hội nghị chuyên đề trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Đồng chí Mai Thị Nam nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao đổi thẳng thắn, làm rõ thực trạng và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật và củng cố kiến thức, kỹ năng tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp giúp cán bộ, Kiểm sát viên trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác, qua đó nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Nam trình bày, trao đổi chuyên đề về kỹ năng tiếp công dân, xử lý khiếu kiện đông người; hướng dẫn tiếp nhận, phân loại, xử lý và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15. Nội dung nhấn mạnh yêu cầu tiếp nhận, xem xét và xử lý thông tin khách quan, thận trọng, đúng thẩm quyền, đúng quy định; phát huy nguồn thông tin từ đơn thư và hoạt động tiếp công dân để kịp thời nhận diện vấn đề pháp lý cần quan tâm, trong đó có thông tin có dấu hiệu liên quan đến lợi ích công.

Đồng chí Nguyễn Đình Bắc trao đổi chuyên đề về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn trong hoạt động tư pháp gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, đổi mới công tác xử lý đơn cần gắn với chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý và cập nhật dữ liệu đầy đủ, theo dõi chặt chẽ thời hạn, tăng cường khả năng tổng hợp và phát hiện các vụ việc có nội dung tương đồng.

Đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, số hóa, quản lý và tra cứu đơn sẽ hỗ trợ nhận diện đơn trùng, đơn có nội dung tương tự được gửi đến nhiều nơi, nhiều cấp; từ đó phục vụ việc rà soát, phân loại, xử lý thống nhất, hạn chế giải quyết trùng lặp hoặc bỏ sót thông tin. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với trách nhiệm cập nhật dữ liệu, kiểm tra kết quả xử lý và xây dựng, theo dõi các chỉ tiêu KPI phù hợp để đánh giá tiến độ, chất lượng, thời hạn xử lý đơn, bảo đảm công nghệ hỗ trợ nghiệp vụ, không thay thế việc xem xét, quyết định của cán bộ có thẩm quyền.

Tại phần tham luận, các ý kiến tập trung thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ, những kết quả đạt được, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này. Đại diện các phòng nghiệp vụ và VKSND khu vực tập trung trao đổi về kỹ năng tiếp công dân, xử lý khiếu kiện đông người; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; ứng dụng công nghệ thông tin; nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích. Việc trình bày tình huống thực tế giúp làm rõ việc áp dụng pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm và nhận diện những bất cập cần được hướng dẫn, tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Đình Bắc - Phó vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Trong phần trao đổi, giải đáp, đồng chí Mai Thị Nam phân tích căn cứ pháp lý, hướng dẫn nghiệp vụ và làm rõ các tình huống, vướng mắc được đại biểu nêu. Những nội dung trao đổi hướng tới việc thống nhất cách hiểu và phương pháp xử lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giúp các đơn vị rà soát những hạn chế, bất cập, chủ động đề xuất giải pháp phù hợp. Tinh thần thảo luận thẳng thắn, đi từ vụ việc cụ thể là cơ sở thiết thực để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và hiệu quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Quang Trung, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng tiếp thu các nội dung được truyền đạt, trao đổi tại Hội nghị. VKSND tỉnh Lâm Đồng sẽ chỉ đạo các đơn vị VKSND hai cấp vận dụng phù hợp vào thực tiễn; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, kiểm tra, chấn chỉnh hạn chế, nâng cao kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài; đồng thời đẩy mạnh đổi mới quy trình, quản lý và theo dõi xử lý đơn gắn với yêu cầu chuyển đổi số.

Các đại biểu tham luận.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Thị Nam ghi nhận sự chuẩn bị của VKSND tỉnh Lâm Đồng và tinh thần tham gia trách nhiệm của các đồng chí tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh, cũng như các điểm cầu khu vực. Đồng chí yêu cầu VKSND hai cấp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường tự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; vận dụng các nội dung đã được trao đổi vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp được thực hiện nền nếp, đúng pháp luật và hiệu quả.

Hội nghị là dịp bồi dưỡng, củng cố kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, công chức; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp về những khó khăn vướng mắc, tình huống và bất cập trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ – Kỹ năng tiếp công dân, xử lý khiếu kiện đông người. – Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và nhận diện thông tin liên quan tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15. – Đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. – Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhận diện đơn trùng, đơn gửi nhiều nơi, nhiều cấp; gắn với theo dõi KPI.