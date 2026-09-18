Nâng cao kỹ năng công tác đối ngoại nhân dân tại cơ sở

Đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt các nội dung.

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân; vai trò của MTTQ Việt Nam; kỹ năng tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị cũng trang bị kỹ năng sử dụng nền tảng số để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng; đồng thời thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và hiệu quả triển khai công tác đối ngoại nhân dân tại cơ sở.