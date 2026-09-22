Nâng cao kỹ năng công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ cơ sở

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đến từ các phường Sông Công, Bách Quang, Bá Xuyên được tập huấn những nội dung về: Quan điểm, chủ trương về ngoại giao của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân; những vấn đề cơ bản trong công tác đối ngoại nhân dân hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác đối ngoại nhân dân.

Đại biểu cũng được hướng dẫn kỹ năng tổ chức và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân; kỹ năng sử dụng nền tảng số để quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng; các thông tin về công tác đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu dự tập huấn.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đối ngoại nhân dân cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao kỹ năng tuyên truyền đối ngoại, truyền thông đối ngoại và xử lý thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số; góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh.