Nâng cao kỹ năng chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ
Không chỉ đổi mới cách tổ chức hoạt động giáo dục, việc trang bị kỹ năng xử trí tai nạn thương tích cũng đang được chú trọng tại các trường mầm non xã Liên Minh. Thông qua chương trình kiến tập chuyên đề điểm tại Trường Mầm non Liên Minh A, giáo viên các trường trên địa bàn được dự giờ hoạt động thể dục buổi sáng, các tiết học của khối nhà trẻ; đồng thời trao đổi kinh nghiệm tổ chức giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, khơi dậy sự chủ động và hứng thú của trẻ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-ky-nang-cham-soc-bao-dam-an-toan-cho-tre-246261127201246794.htm