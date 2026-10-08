Nâng cao kỹ năng bảo vệ môi trường cho Công an cấp xã

Dự khai mạc có Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Y tế; Thượng tá Nguyễn Kim Trung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Tham gia giảng dạy có Đại tá, PGS.TS Thẩm Hoàng Tú - Phó Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân và Thạc sĩ Lê Thị Minh Anh, chuyên gia lĩnh vực môi trường.

Thượng tá Nguyễn Kim Trung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi khai mạc.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Kim Trung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ có tính thời sự cao, gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và đời sống nhân dân.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân xác định bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Lực lượng Công an vừa gương mẫu chấp hành pháp luật về môi trường, vừa là lực lượng nòng cốt trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đối với Công an cấp xã - lực lượng gần dân, sát cơ sở - việc nắm vững pháp luật, kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về môi trường càng có ý nghĩa quan trọng. Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy, các vấn đề liên quan đến môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu có thể phát sinh ngay tại cơ sở, đòi hỏi lực lượng Công an phải chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý từ sớm.

“Sau khi tham gia lớp tập huấn, các đồng chí phải triển khai ngay những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác, nhất là trong nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường tại cơ sở”, Thượng tá Nguyễn Kim Trung đề nghị.

Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Y tế phát biểu khai mạc.

Các đại biểu tham dự tại lễ khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Hồ Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Y tế cho biết, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến phát triển bền vững, đời sống, sức khỏe và sinh kế của nhân dân. Với lực lượng Công an, nhiệm vụ này gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh thiên tai, sự cố môi trường và các vấn đề về tài nguyên, môi trường diễn biến phức tạp.

Theo Đại tá Hồ Văn Dũng, Luật Bảo vệ môi trường quy định Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của lực lượng Công an; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường; huy động lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục biến đổi khí hậu, sự cố môi trường.

“Sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ của Công an cấp xã ngày càng toàn diện, trong đó có bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cục Y tế đang tham mưu lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu thành lập Tổ công tác môi trường thuộc Công an cấp xã, nhằm tăng cường lực lượng trực tiếp bám địa bàn, hướng dẫn người dân thực hiện pháp luật về môi trường và sẵn sàng tham gia ứng phó thiên tai, bão lũ, cháy rừng, sự cố môi trường”- Đại tá Hồ Văn Dũng thông tin.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, cán bộ, chiến sĩ Công an 93 xã, phường được trang bị kiến thức, kỹ năng theo 5 nhóm nội dung trọng tâm: tổng quan về môi trường, biến đổi khí hậu trên thế giới, Việt Nam và TP Đà Nẵng; các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác Công an, nhất là Công an cấp xã; vai trò, trách nhiệm của Công an cấp xã và kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về môi trường.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; nhận biết các hành vi vi phạm thường gặp như đổ trộm chất thải rắn, xả nước thải chưa qua xử lý, đốt rác bừa bãi, gây ô nhiễm không khí. Nội dung tập huấn cũng dành thời lượng cho các tình huống thực tế, kỹ năng xử lý sự cố môi trường, thiên tai, bão lũ, sạt lở, hỗ trợ sơ tán, cấp cứu và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Đại tá Hồ Văn Dũng đề nghị học viên chủ động trao đổi với giảng viên, phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để cùng tháo gỡ. Qua các lớp tập huấn, Cục Y tế sẽ tiếp tục nắm bắt nhu cầu thực tế, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và từng bước trang bị phương tiện, thiết bị cho Công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong tình hình mới.