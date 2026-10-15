Nâng cao kỹ năng an toàn và tự bảo vệ trên không gian mạng cho học sinh

Các thành viên Dự án The Up Project triển khai hoạt động tập huấn cho học sinh xây dựng tư duy an toàn công nghệ cho thế hệ trẻ.

Sự kiện thường niên "Góp chữ" lần thứ 9 của Dự án The Up Project với chủ đề "Bảo vệ bản thân trong thời đại AI" diễn ra trong 3 ngày 2/10 (tại Trường tiểu học Khương Thượng), 5/10 tại Trường tiểu học Newton Grammar và ngày 15/10 (tại Trường tiểu học Bredon), mang đến một hướng đi thực tiễn. Hoạt động này đóng góp thiết thực vào mục tiêu gieo mầm tri thức và xây dựng tư duy an toàn công nghệ cho thế hệ trẻ.

Dự án The Up Project là mô hình phi lợi nhuận được khởi xướng và vận hành từ năm 2019 bởi học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trải qua 8 mùa hoạt động với nhiều dấu ấn đậm nét, dự án chính thức quay trở lại mùa 9 với chủ đề “Đan sắc”, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự kết nối các cá tính riêng biệt để dệt nên bức tranh cộng đồng tươi sáng.

Trong kỷ nguyên số, trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng. Quá trình giáo dục hiện đại không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc tích lũy tri thức văn hóa, mà còn đòi hỏi phải trang bị song hành các kỹ năng sống thiết yếu và năng lực ứng xử công nghệ.

Xuất phát từ thực tế đó, chương trình giảng dạy của dự án hướng trực tiếp đến chủ đề “Bảo vệ bản thân trong thời đại AI”. Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ học sinh hình thành tư duy chủ động: suy nghĩ trước khi tin, cẩn trọng trước khi chia sẻ và nâng cao khả năng tự bảo vệ trước môi trường công nghệ biến đổi liên tục.

Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp định hình thói quen sử dụng Internet an toàn ngay từ lứa tuổi tiểu học.

Để các khái niệm an toàn mạng vốn mang tính lý thuyết trở nên gần gũi, chương trình đã áp dụng phương thức giáo dục trải nghiệm tích cực. Xuyên suốt chuỗi hoạt động, lý thuyết an toàn thông tin được lồng ghép khéo léo qua những trò chơi tương tác và các buổi chia sẻ cởi mở.

Tại các điểm trường, phương pháp tiếp cận trực quan đã tạo nên không khí học tập sôi nổi, ngập tràn tiếng cười, giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên và ghi nhớ sâu sắc các nguyên tắc an toàn.

Thông qua chuỗi hoạt động cốt lõi, dự án không chỉ hỗ trợ học sinh trau dồi kiến thức và kỹ năng mềm mà còn từng bước đưa các em tiếp cận công nghệ hiện đại. Hành trình "Góp chữ" đã góp phần trang bị cho các em nhỏ một "tấm lá chắn" vững vàng, giúp các em tự tin sử dụng công nghệ một cách an toàn, thông thái và hiệu quả để chủ động làm chủ tương lai.