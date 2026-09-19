Nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường cho 50 cán bộ y tế

Ngày 18-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng, chống thiên tai, lũ lụt và biến đổi khí hậu năm 2026. Tham gia tập huấn có 50 học viên là cán bộ các trạm y tế xã, phường khu vực phía nam tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm mùa mưa lũ; hướng dẫn các biện pháp giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các mầm bệnh truyền nhiễm phổ biến phát sinh trong điều kiện thời tiết ngập lụt; xử lý nước và vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống sau khi nước rút.

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn lập kế hoạch giám sát, báo cáo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch; cập nhật và triển khai nghiêm túc Thông tư số 52/2024 của Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch.

Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức thực tiễn và chuyên sâu cho đội ngũ y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết và dịch bệnh trong mùa mưa lũ.