Nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên mạng

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: BTC)

Tại tọa đàm, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tập trung trao đổi thông tin, thảo luận sôi nổi các nội dung, kiến thức về pháp luật, các quy định, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về công tác bình đẳng giới, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

Các ý kiến phát biểu tại tọa đàm đã nêu bật thuận lợi, khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng các mô hình, cách làm hay về công tác phòng, chống bạo lực gia đình góp phần giữ ấm hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình của từng quân nhân.

Các cán bộ, đoàn viên thanh niên và hội viên phụ nữ đơn vị dự tọa đàm. (Ảnh: BTC)

Nội dung tọa đàm được tổ chức theo hướng linh hoạt, sáng tạo và gần gũi với thực tiễn cuộc sống.

Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh và tác động sâu rộng đến từng hộ gia đình, phụ nữ và trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương bởi các hành vi lừa đảo, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của từng gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội, trong đó gia đình mỗi quân nhân giữ vai trò trung tâm trong giáo dục kỹ năng số, phòng tránh xâm hại và lừa đảo trực tuyến đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng an toàn mạng; đồng thời thực hiện tốt bình đẳng giới trong đơn vị và gia đình quân nhân.

Tọa đàm là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng về vị trí, tầm quan trọng của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; hạn chế, đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực cho các thành viên trong gia đình.

Chương trình cũng là cơ hội giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị được bày tỏ, thể hiện quan điểm cũng như tiếp cận, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, góp phần định hướng cho sự thay đổi nhận thức và hành vi của chính mỗi quân nhân trong công tác cũng như trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.