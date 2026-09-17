Nâng cao kiến thức thuế, bảo hiểm xã hội cho hợp tác xã

Đại diện các hợp tác xã tham gia lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề về đối tượng tham gia BHXH; quyền trách nhiệm của hợp tác xã, thành viên và người lao động trong tham gia BHXH theo quy định của pháp luật; mức đóng, phương thức đóng, hồ sơ, thủ tục tham gia, điều chỉnh thông tin; tổng quan về Luật Bảo hiểm xã hội, những điểm mới trong thực hiện các chế độ BHXH đối với người lao động; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Giảng viên phổ biến kiến thức cơ bản về các chính sách thuế hiện hành đối với hợp tác xã; cập nhật chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế mới nhất đối với hợp tác xã, tổ hợp tác; hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử; lập, quản lý và lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán phục vụ công tác kê khai và quyết toán thuế; hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại thông minh để tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế điện tử.

Học viên tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội qua tờ rơi cấp tại lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn giúp cán bộ quản lý hợp tác xã cập nhật kịp thời các quy định mới, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hiện chính sách thuế, bảo hiểm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.