Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai trao giải cho các em học sinh đoạt giải. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2026 với chủ đề “Khả năng chống chịu khởi nguồn từ mỗi gia đình”, ngày 8/10, vòng chung kết cấp tỉnh của cuộc thi “Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường: Gia đình và cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” đã diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên, sau một tháng triển khai các hoạt động tìm hiểu kiến thức và cuộc thi về giảm nhẹ rủi ro thiên tai cấp trường.

Các em học sinh đoạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai)

Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) triển khai, với sự tài trợ từ Chính phủ Hàn Quốc. Thông qua nội dung từ Sổ tay hướng dẫn về nhà ở an toàn, bộ câu hỏi do IOM và Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai biên soạn, học sinh được trang bị kiến thức thực tiễn để nhận diện rủi ro, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm xây dựng nhà ở an toàn, có khả năng chống chịu tốt hơn trước thiên tai.

Cuộc thi là một trong những hoạt động thuộc dự án do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ, thông qua sự triển khai của IOM nhằm hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ năm 2025 phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu trước các rủi ro thiên tai trong tương lai.

Cuộc thi đã thu hút hơn 8.000 học sinh và giáo viên từ năm trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức thực tiễn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nhà ở an toàn, đồng thời khuyến khích các em chia sẻ và vận dụng những kiến thức đã học cùng gia đình và cộng đồng.

Sau các hoạt động cấp trường, 50 học sinh có thành tích xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham gia vòng chung kết cấp tỉnh và tranh tài tại phần thi hùng biện “Thử thách Nhà an toàn”, nơi các em thể hiện cách vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Năm video “Nhà an toàn của em” xuất sắc nhất đại diện cho mỗi trường cũng được lựa chọn vào vòng chung kết, đại diện cho những giải pháp mà học sinh cùng gia đình và cộng đồng của các em đã chung tay xây dựng.

Quang cảnh vòng chung kết cấp tỉnh của cuộc thi Mái ấm kiên cố - Cộng đồng kiên cường: Gia đình và cộng đồng chung tay phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai)

Đến nay, IOM đã đồng hành cùng các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ trong năm qua trong suốt quá trình từ cứu trợ khẩn cấp đến phục hồi sau thiên tai. Ngay sau giai đoạn khẩn cấp sau bão, 2.000 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. Tiếp đó, 188 hộ gia đình tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Thái Nguyên đã nhận hỗ trợ tiền mặt có điều kiện và hướng dẫn kỹ thuật để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở bị hư hại.

Ngoài nguồn hỗ trợ tài chính, gần 200 người dân, thợ xây và cán bộ địa phương đã tham gia các khóa tập huấn theo phương pháp “Xây dựng lại tốt hơn”, qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về xây dựng và sửa chữa nhà ở an toàn.