Nâng cao kiến thức pháp luật về dân số và phát triển cho phụ nữ, người dân

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số và phát triển; quyền quyết định sinh con, chính sách hỗ trợ sinh con; kiến thức chuẩn bị mang thai, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kiến thức về già hoá dân số, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bà Phạm Thị Thanh Dung, Ban Công tác phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trình bày chuyên đề “Sinh con chủ động, an toàn và những chính sách dân số cần biết”.

Hội nghị chú trọng tuyên truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực dân số, vận động xoá bỏ tư tưởng trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, bảo đảm cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em gái.

Các nội dung được truyền tải thông qua trình bày chuyên đề, tiểu phẩm, clip hoạt hình, trò chơi, thảo luận tình huống và giải đáp những vấn đề thực tế tại gia đình, cộng đồng.

Các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề thực tiễn về dân số và phát triển.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ, Khóm 1, phường An Xuyên, chia sẻ: “Buổi tuyên truyền rất thiết thực, giúp tôi hiểu thêm nhiều quy định về chính sách dân số, kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tôi cũng hiểu rõ hơn về những vấn đề dân số hiện nay. Tôi sẽ chia sẻ lại với người thân, hàng xóm để mọi người cùng biết và áp dụng vào cuộc sống”.

Tiểu phẩm truyền thông “Sinh con thời 4.0 - Ai là người quyết định” giúp người dân hiểu rõ quyền quyết định sinh con và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình.

Clip hoạt hình với hình ảnh trực quan, sinh động giúp đại biểu dễ tiếp cận các thông điệp về dân số, bình đẳng giới và sức khoẻ sinh sản.

Phát biểu tại hội nghị, bà Tô Thị Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Cà Mau, mong muốn các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ vận dụng kiến thức được trang bị để đẩy mạnh tuyên truyền chính sách dân số, đưa chủ trương, chính sách về dân số và phát triển đến gần hơn với người dân; đồng thời kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp.

Trò chơi tìm hiểu kiến thức “Hiểu đúng về chính sách dân số và sức khoẻ sinh sản” với các câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai giúp đại biểu hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về dân số.

Hội viên phụ nữ, cộng tác viên dân số và người dân hào hứng tham gia các hoạt động tại hội nghị tuyên truyền.

Cà Mau hiện có mức sinh thay thế thấp, khoảng 1,63 con/phụ nữ, trong khi xu hướng già hoá dân số ngày càng rõ nét. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về dân số và phát triển giúp người dân chủ động chăm sóc sức khoẻ sinh sản, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời chung tay thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững địa phương./.