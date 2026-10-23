Nâng cao kiến thức pháp luật về dân số và phát triển cho phụ nữ, người dân
Sáng 23/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số cho hơn 150 cán bộ, hội viên phụ nữ, cộng tác viên dân số và người dân trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số và phát triển; quyền quyết định sinh con, chính sách hỗ trợ sinh con; kiến thức chuẩn bị mang thai, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kiến thức về già hoá dân số, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Hội nghị chú trọng tuyên truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực dân số, vận động xoá bỏ tư tưởng trọng nam hơn nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi, bảo đảm cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em gái.
Các nội dung được truyền tải thông qua trình bày chuyên đề, tiểu phẩm, clip hoạt hình, trò chơi, thảo luận tình huống và giải đáp những vấn đề thực tế tại gia đình, cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Thuỷ, Khóm 1, phường An Xuyên, chia sẻ: “Buổi tuyên truyền rất thiết thực, giúp tôi hiểu thêm nhiều quy định về chính sách dân số, kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Tôi cũng hiểu rõ hơn về những vấn đề dân số hiện nay. Tôi sẽ chia sẻ lại với người thân, hàng xóm để mọi người cùng biết và áp dụng vào cuộc sống”.
Phát biểu tại hội nghị, bà Tô Thị Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Cà Mau, mong muốn các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ vận dụng kiến thức được trang bị để đẩy mạnh tuyên truyền chính sách dân số, đưa chủ trương, chính sách về dân số và phát triển đến gần hơn với người dân; đồng thời kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp.
Cà Mau hiện có mức sinh thay thế thấp, khoảng 1,63 con/phụ nữ, trong khi xu hướng già hoá dân số ngày càng rõ nét. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về dân số và phát triển giúp người dân chủ động chăm sóc sức khoẻ sinh sản, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời chung tay thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững địa phương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nang-cao-kien-thuc-phap-luat-ve-dan-so-va-phat-trien-cho-phu-nu-nguoi-dan-a133531.html