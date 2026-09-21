Nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau (hàng đầu), tham dự hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe Thạc sĩ Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), triển khai chuyên đề quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tiến sĩ Đinh Công Tuấn, Trưởng ban Nghiên cứu pháp luật hình sự và cải cách tư pháp, Viện Chiến lược và khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), trình bày chuyên đề các tội phạm môi trường trong Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh việc trang bị kỹ năng lồng ghép vấn đề bảo vệ môi trường khi phân tích, hình thành chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo viên cũng dành thời gian giải đáp trực tiếp các khó khăn, vướng mắc thực tiễn do đại biểu đặt ra.

Thạc sĩ Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), triển khai chuyên đề quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Trong quản lý nhà nước ở địa phương, các quy định về bảo vệ môi trường liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của người dân. Do đó, việc nắm vững quy định, nhận diện đúng hành vi vi phạm và nâng cao kỹ năng thực thi pháp luật là yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ cán bộ làm công tác pháp lý tại địa phương./.