Nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ dân quân

Các đại biểu tham quan tàu Hải đội Dân quân thường trực. Ảnh: TRỌNG HUY

Trong thời gian 5 ngày (từ 29/10 đến 2/11), các học viên được cán bộ, giáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 truyền đạt, hướng dẫn các nội dung: kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ trên biển; kỹ năng điều động tàu bảo đảm an toàn trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Lớp huấn luyện sẽ thực hành phương pháp xử lý các tình huống phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kỹ năng quan sát, nhận dạng mục tiêu và tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt.

Yêu cầu của chương trình huấn luyện là kết hợp chặt chẽ giữa trang bị kiến thức lý thuyết với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Trong đó, chú trọng hướng dẫn phương pháp nhận định, đánh giá tình hình và xử lý các tình huống phát sinh trên biển nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng vận dụng thực tế cho cán bộ, chiến sĩ.

Khóa huấn luyện nhằm củng cố năng lực, khả năng xử lý tình huống cho lực lượng dân quân biển; qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng với Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng, chống khai thác IUU.

Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, tăng cường đoàn kết giữa hai đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.