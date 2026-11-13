Nâng cao kiến thức pháp luật giao thông cho sinh viên

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời cụ thể hóa Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 giữa Báo Công lý và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tham dự chương trình có PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa; TS Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Võ Tuấn Anh, Phó Tổng biên tập Báo Công lý, đại diện các đơn vị có liên quan cùng đông đảo sinh viên Đại học Bách khoa.

Đông đảo sinh viên Đại học Bách khoa tham gia chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Tổng biên tập Báo Công Lý, Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi Võ Tuấn Anh cho biết, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đã tạo điều kiện để sinh viên chủ động tìm hiểu pháp luật, phân tích các tình huống thực tế và đề xuất sáng kiến. Công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, cũng được ứng dụng để hỗ trợ công tác quản lý, tổng hợp, rà soát dữ liệu, phục vụ quá trình chấm thi và xét giải. Theo ông, giá trị của cuộc thi không chỉ được đo bằng số lượng thí sinh hay những giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn là kiến thức pháp luật sinh viên tiếp thu được, những sáng kiến có thể áp dụng vào thực tiễn và sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của mỗi em.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên”, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026” được phát động ngày 11/9/2026, diễn ra từ ngày 5/10 đến 12 giờ ngày 15/10/2026.

Cuộc thi gồm 4 học phần, kết hợp kiểm tra kiến thức pháp luật, phân tích tình huống và vận dụng vào thực tiễn. Trong đó, học phần D - Sáng kiến, giải pháp, chiếm 30/100 điểm, là điểm mới đáng chú ý, tạo điều kiện để sinh viên đề xuất những ý tưởng, giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong môi trường học đường.

Phó Tổng biên tập Báo Công lý Võ Tuấn Anh phát biểu khai mạc chương trình.

Nếu như các cuộc thi trực tuyến năm 2025 được triển khai trên phạm vi toàn quốc thì năm 2026, Ban Tổ chức lựa chọn Đại học Bách khoa Hà Nội làm địa bàn trọng tâm, chú trọng chiều sâu và khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tế.

Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Huỳnh Đăng Chính cho rằng bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn, giáo dục đại học còn có trách nhiệm bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đối với sinh viên, hiểu biết pháp luật giao thông cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, trước hết là tự giác chấp hành quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và người xung quanh. Đặc biệt, với thế mạnh về khoa học, công nghệ, sinh viên Bách khoa có thể vận dụng kiến thức chuyên ngành để đề xuất những sáng kiến, giải pháp thiết thực góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải Sáng kiến cho các thí sinh xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Một trong điểm nhấn tại chương trình là hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật được triển khai dưới hình thức trực quan, tương tác, kết hợp trình chiếu video tình huống giao thông, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật và trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với các thẩm phán, chuyên gia pháp lý và đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đặc biệt, phiên tòa giả định đã tái hiện quá trình xét xử sơ thẩm một vụ án hình sự liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, gây hậu quả nghiêm trọng đã gây sự chú ý của các sinh viên Đại học Bách Khoa. Thông qua diễn biến phiên tòa, sinh viên được tiếp cận trực quan với trình tự tố tụng, tìm hiểu các quy định pháp luật về điều kiện điều khiển phương tiện, trách nhiệm của người giao xe và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khả năng phòng ngừa những rủi ro pháp lý trong đời sống.

Sinh viên hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi về tình huống pháp luật tại chương trình.

Bên cạnh đó, sinh viên được trực tiếp tham gia phân tích các tình huống giao thông, lựa chọn phương án xử lý và trao đổi với các chuyên gia để làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý cũng như những biện pháp phòng ngừa. Qua đó, chương trình giúp sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.