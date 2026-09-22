Nâng cao kiến thức pháp luật gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có cán bộ cơ sở và nhân dân đến từ các thôn, bản trên địa bàn xã. Đại biểu được cung cấp thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn lợi dụng các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Phòng PA03, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin tại Hội nghị.

Hội nghị cũng trao đổi về công tác bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, khuyến khích giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, dân ca, dân vũ, nghề truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp.

Thông qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân được bổ sung kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc gắn với bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.