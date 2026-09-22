Nâng cao kiến thức pháp luật gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống
Ngày 22-9, tại UBND xã Phủ Thông, Phòng PA03, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng lĩnh vực văn hóa để xâm phạm an ninh quốc gia, gắn với công tác bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Tham dự Hội nghị có cán bộ cơ sở và nhân dân đến từ các thôn, bản trên địa bàn xã. Đại biểu được cung cấp thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn lợi dụng các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Hội nghị cũng trao đổi về công tác bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, khuyến khích giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, dân ca, dân vũ, nghề truyền thống và phong tục, tập quán tốt đẹp.
Thông qua Hội nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân được bổ sung kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc gắn với bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/nang-cao-kien-thuc-phap-luat-gan-voi-bao-ton-van-hoa-truyen-thong