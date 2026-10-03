Nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân bằng nhiều biện pháp linh hoạt

Cán bộ Đồn Biên phòng Hải An tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Địa bàn do Đồn Biên phòng Hải An quản lý gồm xã Mỹ Thủy, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hải An, Hải Khê và Hải Dương thuộc huyện Hải Lăng trước đây; có 13,4km bờ biển, với 4.069 hộ, 17.188 nhân khẩu. Điều kiện kinh tế - xã hội ở đây cơ bản ổn định, sinh kế của người dân chủ yếu là kinh tế biển, sản xuất lúa, buôn bán, kinh doanh. Lao động đánh bắt trên biển chiếm hơn 40% tổng số người trong độ tuổi lao động. Đặc thù đó đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong một chuyến công tác xuống địa bàn cùng Thiếu tá Hoàng Văn Vưng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hải An, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Đặng Minh Cảnh, 71 tuổi, trú tại thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, Tổ trưởng Tổ tàu thuyền an toàn thôn Mỹ Thủy. Ông Cảnh có nhiều năm gắn bó với nghề biển, thường xuyên trao đổi thông tin với cán bộ Biên phòng và các thành viên trong tổ về tình hình hoạt động trên biển.

Qua trao đổi, ông Cảnh chia sẻ: “Trước mỗi chuyến đi biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An đều xuống tàu gặp gỡ, động viên, thăm hỏi, tuyên truyền và phát tờ rơi về các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản cho ngư dân; cung cấp số điện thoại để liên lạc với đất liền khi gặp tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất. Mỗi khi thuyền cập bến, các anh lại có mặt để lắng nghe chúng tôi thông tin về tình hình trên biển, trao đổi và nhắc nhở những thiếu sót mà ngư dân thường mắc phải. Nhờ được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An thường xuyên tuyên truyền, tôi và các thành viên trong tổ ngày càng hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật khi lao động, sản xuất trên biển”.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Đồn Biên phòng Hải An thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức biên soạn tờ rơi, tờ gấp cấp phát cho ngư dân, bảo đảm dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đơn vị tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thay vì chỉ tổ chức tuyên truyền tập trung, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức, thời điểm phù hợp với đặc điểm lao động của từng nhóm ngư dân. Các hình thức tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa, giao lưu văn nghệ... được lồng ghép với phổ biến những quy định pháp luật sát với hoạt động khai thác thủy sản, qua đó giúp ngư dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và vận dụng trong quá trình hành nghề trên biển.

Khi tàu thuyền tập trung về bờ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tranh thủ gặp gỡ chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân để trao đổi tình hình, tuyên truyền pháp luật. Đơn vị phối hợp với cấp ủy, ban điều hành thôn tổ chức các hội nghị thông báo tình hình trên biển, cập nhật, phổ biến những quy định pháp luật mới cho đội ngũ chủ tàu, thuyền trưởng, tổ trưởng các tổ tự quản an ninh, trật tự; giải đáp những thắc mắc mà ngư dân phản ánh hoặc còn chưa nắm rõ. Trước mỗi chuyến biển, cán bộ đơn vị kiểm tra trang bị, máy móc, phương tiện bảo đảm an toàn, kịp thời nhắc nhở ngư dân khắc phục những thiếu sót có thể dẫn đến vi phạm hoặc mất an toàn.

Thời gian qua, đơn vị tập trung tuyên truyền Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam; Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia... Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 37 đợt tuyên truyền, thu hút 1.298 lượt người tham gia. Cùng với đó, đơn vị thường xuyên kiện toàn, duy trì hiệu quả hoạt động của 9 tổ tự quản tàu thuyền an toàn với 61 thuyền viên và 6 tổ tự quản an ninh, trật tự với 40 thành viên; tuyên truyền trực tiếp cho 500 lượt người, tặng 250 lá cờ Tổ quốc, cấp phát 1.500 tờ rơi; đến các hộ gia đình tuyên truyền 150 lần; tổ chức 8 đợt tuyên truyền tập trung, thu hút 1.150 lượt người tham gia.

Thiếu tá Hoàng Văn Vưng cho biết: “Công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân có vai trò quan trọng, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi, bám biển. Đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và mang lại hiệu quả thiết thực”.

Bên cạnh việc tuyên truyền, Đồn Biên phòng Hải An thường xuyên quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho ngư dân trên địa bàn; vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng quà, con giống gia cầm cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Khi mỗi ngư dân hiểu đúng quy định và tích cực cung cấp thông tin về tình hình trên biển, họ không chỉ bảo vệ sinh kế của mình mà còn trở thành lực lượng quan trọng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.