Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh Cơ tu vùng biên giới phía Tây Đà Nẵng

Sáng 30/9, Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Avương tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 1.000 học sinh toàn trường.

Cán bộ Công an xã Avương truyền đạt kiến thức pháp luật cho học sinh tại buổi tuyên truyền.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ Công an xã Avương đã truyền đạt sinh động các kiến thức, kỹ năng cốt lõi về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt, trước đặc thù địa bàn có nhiều sông suối phức tạp, lực lượng chức năng đã hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh nguy cơ đuối nước, giữ an toàn cho bản thân trong mùa mưa lũ sắp tới.

Bên cạnh đó, chuyên đề “Kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn” thu hút sự quan tâm lớn từ các em học sinh. Công an xã đã chỉ ra các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến; hướng dẫn học sinh cách bảo mật thông tin cá nhân và tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của người lạ về việc “việc nhẹ lương cao” qua biên giới. Học sinh cũng được trang bị kỹ năng nhận diện tình huống nguy hiểm để chủ động thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an xử lý kịp thời.

Lực lượng Công an xã Avương và Ban Giám hiệu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Avương tại buổi tuyên truyền.

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh và tạo môi trường học đường lành mạnh. Hoạt động này một lần nữa khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng Công an trong công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em, quyết tâm ngăn ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường.

Avương là xã biên giới nằm ở phía Tây Bắc TP Đà Nẵng, có diện tích tự nhiên 225,3km2 với địa hình núi rừng hiểm trở và 95% cư dân là đồng bào Cơ tu. Thời gian qua, lực lượng Công an xã Avương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân và học sinh các cấp học trên địa bàn, thể hiện sâu sắc tinh thần của phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động.