Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động

Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Sản xuất Giày Chung Jye Tuyên Quang Việt Nam – Chi nhánh Sơn Dương dự Hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ Hội Luật gia tỉnh tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình; làm rõ quyền bình đẳng, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa và xử lý các hành vi bạo lực. Đoàn viên, người lao động đồng thời được trao đổi, giải đáp những vướng mắc liên quan đến các quy định pháp luật, qua đó nâng cao kiến thức và khả năng vận dụng vào thực tiễn đời sống... Trong chương trình, các đoàn viên, người lao động còn được tham gia phần thi tìm hiểu pháp luật với các câu hỏi trắc nghiệm tạo điều kiện để người tham gia củng cố kiến thức, kiểm tra mức độ hiểu biết; 20 đoàn viên, người lao động trả lời đúng câu hỏi được Ban tổ chức trao quà.

Thông qua chương trình, đoàn viên, người lao động được bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công việc, cuộc sống; từ đó chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.