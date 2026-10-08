Nâng cao kiến thức nhà ở an toàn trước thiên tai

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải.

Cuộc thi do Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thực hiện, dưới sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Hàn Quốc. Cuộc thi năm nay đã thu hút hơn 8.000 học sinh và giáo viên đến từ 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia. Hoạt động không chỉ góp phần nâng cao kiến thức thực tiễn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và mô hình nhà ở an toàn, mà còn truyền cảm hứng, khuyến khích các em học sinh chủ động chia sẻ, vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống cùng gia đình và cộng đồng.

Trải qua các vòng thi sôi nổi ở cấp trường, 50 học sinh xuất sắc nhất đã đại diện tranh tài tại vòng chung kết cấp tỉnh với phần thi hùng biện mang tên “Thử thách Nhà An Toàn”. Tại đây, các em đã chứng minh năng lực vận dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách ấn tượng. Bên cạnh đó, 5 video clip xuất sắc nhất mang chủ đề “Nhà An Toàn của em” đại diện cho 5 trường trung học phổ thông cũng đã trình diễn những giải pháp sáng tạo, thiết thực mà học sinh, gia đình và cộng đồng địa phương cùng chung tay xây dựng.

Theo Ban tổ chức, nhờ bám sát chủ đề “Khả năng chống chịu khởi nguồn từ mỗi gia đình”, cuộc thi đã thành công đưa kiến thức phòng chống thiên tai vượt ra khỏi không gian lớp học. Học sinh được khuyến khích tự đánh giá rủi ro ngay tại chính ngôi nhà và môi trường sống xung quanh, chủ động thảo luận với người thân để đưa ra các hành động khắc phục cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho biết từ thành công của Chiến dịch Quang Trung, chúng ta nhận thấy rằng khả năng chống chịu của cộng đồng không chỉ được tạo nên từ cơ sở hạ tầng kiên cố hay nguồn lực tài chính, mà còn từ tinh thần đoàn kết, sự gắn kết và trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng. Một ngôi nhà an toàn không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng, mà còn là tuyến bảo vệ đầu tiên cho người dân và tài sản của họ trước thiên tai. Thông qua việc nhận diện rủi ro, cùng gia đình thảo luận giải pháp và thực hiện những hành động thiết thực, học sinh có thể trở thành những nhân tố thay đổi tích cực, góp phần bảo vệ mái ấm và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải.

Theo bà Mitsue Pembroke, Giám đốc Dự án và Quan hệ Đối tác của IOM Việt Nam, công tác chuẩn bị và phòng, chống thiên tai bắt đầu từ những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Với vai trò là thành viên của đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thời là đồng chủ trì lĩnh vực nhà ở và hàng hóa phi lương thực, IOM cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam, cũng như tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng.

Dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của IOM cùng các đối tác trong lĩnh vực nhà ở an toàn và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cuộc thi trang bị cho học sinh và gia đình những kiến thức thiết yếu để nhận diện rủi ro và tiến hành các giải pháp giảm nhẹ thiết thực, giúp gia cố nhà an toàn, từ đó giúp cho cộng đồng kiên cường hơn trước rủi ro thiên tai trong tương lai.