Nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tiếp nhận, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện
Thực tiễn triển khai công tác cứu trợ và giảm nghèo tại các cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác tổ chức, quản lý. Từ khâu phát động, vận động, tiếp nhận, quản lý nguồn lực đến xây dựng phương án phân bổ, giám sát và tổng kết, đánh giá đều phải được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy trình và quy định của pháp luật.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nang-cao-kien-thuc-ky-nang-trong-tiep-nhan-su-dung-cac-nguon-dong-gop-tu-nguyen.html