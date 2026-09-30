Nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH trong trường học

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH, giúp cán bộ, giáo viên và học sinh chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong thực tế.

Giáo viên trường PTDTNT Mường Thanh trao đổi về quy trình xử lý đám cháy.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCCC; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ; biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố, thoát nạn, báo động và gọi lực lượng chức năng.

Học sinh trả lời các câu hỏi kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.

Học sinh được trực tiếp trải nghiệm, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; thực hành một số kỹ năng sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Qua đó, giúp các em ghi nhớ kiến thức, hình thành kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn cho bản thân, những người xung quanh.

Học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Đây là hoạt động được nhà trường phối hợp duy trì tổ chức thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ cháy, nổ, tai nạn.