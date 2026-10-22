Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (22 và 23/10), với sự tham gia của hơn 65 học viên.

Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới; tìm hiểu các hình thức, thực trạng bạo lực trên cơ sở giới và quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Nội dung tập huấn cũng làm rõ trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; đồng thời hướng dẫn quy trình phối hợp xử lý vụ việc theo quy định.

Hơn 65 đại biểu là cán bộ Hội Phụ nữ, tuyên truyền viên nòng cốt và đại diện các địa phương tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

Thông qua các hoạt động tương tác, thảo luận và thực hành xử lý tình huống giả định, học viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những vấn đề thường gặp trong thực tế, từ đó nâng cao khả năng ứng phó và phối hợp với các cơ quan chức năng khi phát sinh vụ việc tại địa phương.

Bà Phạm Thị Thanh Dung, Ban Công tác Phụ nữ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, triển khai chuyên đề về giới, bình đẳng giới, các hình thức, thực trạng bạo lực trên cơ sở giới và quy định pháp luật liên quan.

Học viên tích cực trao đổi, tương tác với giảng viên tại lớp tập huấn.

Phát biểu tại buổi khai giảng, bà Tô Thị Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh việc phát hiện, tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới kịp thời, đúng cách, bảo đảm an toàn và tôn trọng quyền riêng tư có ý nghĩa quan trọng.

Bà Tô Thị Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi khai giảng.

Bà Tô Thị Mỹ Thuận bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ Hội và tuyên truyền viên nòng cốt vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào thực tiễn; kịp thời phát hiện, hỗ trợ và phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại phụ nữ, trẻ em; chủ động kết nối các dịch vụ hỗ trợ đối với những trường hợp có nguy cơ bị bạo lực.

Đồng thời, Hội LHPN các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em ngay từ cơ sở./.