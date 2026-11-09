Nâng cao kiến thức dinh dưỡng, hồi phục cho vận động viên Việt Nam

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại chương trình tập huấn. Ảnh: Thái Dương

Phát biểu tại chương trình, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh, trong thể thao hiện đại, thành tích của vận động viên không chỉ được quyết định bởi tài năng, kỹ thuật, chiến thuật hay phương pháp huấn luyện mà còn phụ thuộc đáng kể vào chế độ dinh dưỡng và khả năng hồi phục thể chất.

Theo Cục trưởng, mỗi nhóm môn thể thao, từ sức bền, sức mạnh đến sức mạnh bộc phát, đều có những yêu cầu riêng về bổ sung năng lượng và phục hồi. Vì vậy, việc cập nhật kiến thức khoa học, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn và tuân thủ các quy định phòng, chống doping là yêu cầu quan trọng trong công tác huấn luyện hiện nay.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu tại SEA Games, ASIAD và Olympic Los Angeles 2028, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng, việc ứng dụng khoa học thể thao cần được quan tâm đầu tư đồng bộ, nhất là đối với các đội tuyển và vận động viên trọng điểm.

Cục trưởng đánh giá, chương trình tập huấn là cơ hội thiết thực để đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn và vận động viên tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm quốc tế, từ đó vận dụng vào thực tiễn tập luyện, thi đấu. Ông cũng bày tỏ mong muốn Herbalife tiếp tục tăng cường hỗ trợ về chuyên gia, giải pháp dinh dưỡng và phục hồi, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thể thao Việt Nam.

Chương trình thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự trực tiếp, gồm vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật và quản lý thể thao; đồng thời kết nối trực tuyến tới các trung tâm huấn luyện.

Toàn cảnh chương trình tập huấn dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền và sức mạnh. Ảnh: Thái Dương

Điểm nhấn của buổi tập huấn là những nội dung chuyên sâu do Tiến sĩ Luigi Gratton, Chủ tịch Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife; Tiến sĩ Krissy Ladner, Giám đốc phụ trách Thành tích Thể thao và Giáo dục Dinh dưỡng Herbalife cùng Huấn luyện viên Josh Tuerpe, chuyên gia của Proactive Sports Performance (Mỹ), trực tiếp chia sẻ.

Thay vì áp dụng một công thức chung, các chuyên gia hướng dẫn cách xây dựng chế độ dinh dưỡng theo đặc thù từng môn thể thao, cường độ vận động và giai đoạn tập luyện. Những vấn đề như bổ sung carbohydrate, phân bổ protein, bù nước, phòng ngừa thiếu hụt năng lượng và lựa chọn thực phẩm bổ sung an toàn được phân tích thông qua các tình huống thực tế.

Đáng chú ý, học viên còn được thực hành xây dựng kế hoạch nạp năng lượng và hồi phục trước, trong và sau thi đấu, qua đó tăng khả năng ứng dụng kiến thức vào công tác huấn luyện, chăm sóc vận động viên.

Thông qua chương trình, Ủy ban Olympic Việt Nam tiếp tục thúc đẩy việc đưa những tiến bộ của khoa học dinh dưỡng và hồi phục vào thực tiễn thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng nền tảng thể lực vững chắc, giúp vận động viên Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho các đấu trường quốc tế.