Nâng cao kiến thức cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng Trung ương

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển thông tin tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam 10 tháng của năm 2026 và những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%, mức cao nhất giai đoạn 2011-2026. Đáng chú ý, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục, tính đến ngày 15/10 đạt 945 tỷ USD; giải ngân vốn đầu tư công đạt 660 nghìn tỷ đồng (64,6% kế hoạch).

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tính trong 9 tháng năm 2026 đạt 50,36 tỷ USD; có 149,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 1.884 nghìn tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%, tương đương mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm (khoảng 4,5%).

Cùng với kết quả tăng trưởng kinh tế, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, về hạ tầng chiến lược, thông toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông (hoàn thành thêm 395 km cao tốc); 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội được khởi công đồng loạt. Mục tiêu 100 ngày cao điểm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số được hoàn thành.

Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai trên quy mô lớn, trong đó thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; khánh thành 108/108 trường liên cấp biên giới; khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 52 triệu người; triển khai 907 dự án nhà ở xã hội với khoảng 858 nghìn căn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Về nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2026, ông Nguyễn Đức Hiển nhận định mục tiêu tăng trưởng 10% có cơ sở, mặc dù khoảng cách mục tiêu còn lớn, nhưng tập trung gần như toàn bộ vào quý IV năm 2026. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng; đẩy nhanh chuyển hóa các nguồn lực đã huy động thành năng lực sản xuất và tăng trưởng thực tế; củng cố khu vực doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu về hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) ngành Kiểm sát nhân dân; chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan Đảng Trung ương trong tình hình mới.