Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho 80 hội viên nông dân xã Minh Tâm

Các đại biểu dự hội nghị.

Nội dung tập huấn: Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới và các chủ trương, chính sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030; hướng dẫn kiến thức về sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi đúng quy định; áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và phát triển sản xuất theo chuỗi; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và tìm hiểu những mô hình sản xuất, chế biến nông sản an toàn có hiệu quả...

Qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cho hội viên nông dân, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng an toàn, chất lượng và bền vững. Qua đó, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.