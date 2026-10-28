Nâng cao kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe mô tô an toàn

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, ĐVTN và nhân dân trên địa bàn xã Muổi Nọi.

Tại chương trình, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Thuận Châu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; các quy tắc tham gia giao thông an toàn, trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và những hành vi vi phạm thường gặp.

Hướng dẫn người dân thực hành các thao tác điều khiển phương tiện, tư thế lái xe đúng cách, cài quai mũ bảo hiểm đúng cách.

Điểm mới của chương trình, là việc ứng dụng công nghệ số khi người dân làm bài thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức ATGT trực tiếp trên điện thoại thông minh qua mã quét QR. Cùng với đó, đại diện cán bộ, công chức, viên chức và các bản đã ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

ĐVTN và người dân tìm hiểu kiến thức ATGT trực tiếp trên điện thoại thông minh qua mã quét QR.

Ngoài ra, dưới sự hướng dẫn của lực lượng chuyên môn, người dân được thực hành các thao tác điều khiển phương tiện, tư thế lái xe đúng cách, cách giữ khoảng cách, làm chủ tốc độ và xử lý tình huống khi tham gia giao thông, qua đó, nâng cao ý thức, phản xạ, kỹ năng nhận diện nguy cơ và phòng tránh tai nạn.

Thực hành lái xe an toàn.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến tích cực về hành vi của nhân dân, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh tại cơ sở.