Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ngân hàng Nhà nước khu vực V.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 14 Ngân hàng Nhà nước khu vực và các điểm cầu trên toàn quốc.

Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 5; đại diện một số sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh cùng các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp của Việt Nam; đóng góp khoảng 50% GDP, 30% tổng thu ngân sách nhà nước; tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, tương đương 45% tổng số việc làm trong khu vực doanh nghiệp.

Thời gian qua, NHNN Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng nhằm hỗ trợ khu vực này tiếp cận vốn. Giai đoạn 2021–2025, doanh số cho vay DNNVV đạt trên 21,7 triệu tỷ đồng.

Đến ngày 31/8/2026, doanh số giải ngân lũy kế từ đầu năm đạt trên 3,8 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với cuối năm 2025, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ.

Hội nghị được kết nối đến 14 Ngân hàng Nhà nước khu vực và các điểm cầu trên toàn quốc.

Tại Thái Nguyên, đến ngày 31/7/2026, doanh số cấp tín dụng đối với DNNVV đạt 55.666 tỷ đồng; dư nợ đạt 30.630 tỷ đồng, tăng 10,86% so với cuối năm 2025 và chiếm 17,23% tổng dư nợ trên địa bàn.

Toàn tỉnh có 2.316 DNNVV còn dư nợ; nợ quá hạn là 1.325 tỷ đồng, chiếm 4,33% dư nợ cho vay đối với khu vực này.

Ước tính đến hết tháng 8-2026, dư nợ cho vay DNNVV trên địa bàn đạt 31.000 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ và tăng 12,2% so với cuối năm 2025.

Nguồn vốn tín dụng tiếp tục được tập trung cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi từ góc nhìn của doanh nghiệp, ngân hàng, Hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước, để tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của DNNVV.

Các ý kiến tại Hội nghị là cơ sở để NHNN và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng.