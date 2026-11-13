Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý và giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

Tham dự hội nghị có đại diện chính quyền địa phương, bí thư chi bộ các thôn; thành viên các tổ hòa giải; đại diện các hộ gia đình có người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là Công an xã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và công dân trong công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy. Đồng thời, tập trung làm rõ các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc và quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tuyên truyền, phổ biến về chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước; quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người nghèo, đối tượng chính sách, người chưa thành niên, người sau cai nghiện và các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn quy trình, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý. Những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần giúp các đại biểu nắm bắt những quy định mới, nâng cao hiểu biết và khả năng tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy cho các đại biểu tham dự; giúp các gia đình có người nghiện ma túy, người sau cai nghiện hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, từ đó chủ động tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý khi cần thiết. Qua đó, phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ, các tổ hòa giải và gia đình trong công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa bàn xã an toàn, lành mạnh.