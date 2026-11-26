Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,1% trong năm 2027. Nội dung này được thảo luận tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, diễn ra chiều 26/11, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy.