Nâng cao khả năng tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô
Sáng 26/11, Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững (VK-26) bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Dự và chỉ đạo diễn tập có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập, cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đại biểu chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-kha-nang-tac-chien-phong-khong-bao-ve-thu-do-246261126181915135.htm