Nâng cao khả năng phòng cháy, chữa cháy cho bộ đội Phòng không - Không quân

Đối với phần thi lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm nội dung tập trung vào những kiến thức cơ bản về công tác PCCC. Đối với phần thi thực hành bao gồm các nội dung: Đoàn trưởng các đoàn xây dựng và báo cáo kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cứu sập của cơ quan, đơn vị. Đội trưởng các đội giảng bài PCCC bằng trình chiếu Powerpoint; thi chữa cháy tại chỗ cự ly 100m (bài phối hợp chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản), thi đội xe chữa cháy và đội máy bơm chữa cháy khiêng tay.

Các vận động viên thực hành nội dung vượt vật cản xà ngang.

Thực hành dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng.

Các vận động viên thực hiện vượt qua cọc lửa.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, đối với nội dung Đội Xe chữa cháy, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Đội xe chữa cháy Tiểu đoàn 115 (Trung đoàn 274); giải nhì cho Đội xe chữa cháy Trung đoàn 591 và Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.

Đối với nội dung Đội chữa cháy tại chỗ, giải nhất thuộc về Đội chữa cháy Phòng Chính trị, giải nhì là Đội chữa cháy Tiểu đoàn 10 (Phòng Tham mưu).

Thực hành nội dung cứu người bị nạn và sơ tán tài sản.

Các vận động viên thực hành nội dung thi Đội xe chữa cháy phun nước trúng tiêu điểm.

Ban tổ chức trao thưởng cho tặng đội có thành tích xuất sắc trong hội thao.

Hội thao là dịp để Sư đoàn 377 đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ chuyên môn và khả năng xử trí các tình huống cháy, nổ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng xử trí tình huống, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn người, vũ khí trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.