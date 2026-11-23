Các lực lượng thực hành sử dụng máy thổi gió phục vụ công tác chữa cháy rừng.

Tại buổi tập huấn, các lực lượng được phổ biến quy định pháp luật về lâm nghiệp, kiến thức, kỹ thuật xử lý tình huống cháy rừng; hướng dẫn kiểm tra, bảo quản và vận hành các thiết bị chuyên dụng như, máy cưa xích, máy thổi gió, bình bơm nước đeo vai, bàn dập lửa... Các tổ, đội PCCCR tại các thôn trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện được trang bị.

Nội dung trọng tâm là thực tập chữa cháy rừng tại thôn Bản Súng với tình huống giả định đám cháy phát sinh từ việc đốt thực bì, lan rộng trên diện tích khoảng 150m². Ngay sau khi nhận tin báo, xã Ngân Sơn huy động khoảng 100 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, y tế và các tổ, đội PCCCR tham gia chữa cháy. Hạt Kiểm lâm số 3 tăng cường 9 cán bộ cùng phương tiện chuyên dụng.

Tập huấn xử lý đốt thực bì sau khai thác.

Các lực lượng phối hợp sử dụng flycam quan sát, triển khai chữa cháy trực tiếp kết hợp phát đường băng cản lửa, nhanh chóng khống chế đám cháy. Sau thực tập, các đơn vị tiến hành kiểm tra hiện trường, quân số và đo đạc diện tích thiệt hại.

Thông qua tập huấn và thực hành, các lực lượng cơ sở được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng trang thiết bị, năng lực chỉ huy và phối hợp xử lý tình huống. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, ứng phó với cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng, tính mạng và tài sản của nhân dân.