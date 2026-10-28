Nâng cao khả năng phối hợp, trợ giúp pháp lý về ma túy

Các hội nghị được tổ chức tại các xã, phường: Xuân Trường, Cúc Phương, Phú Sơn, Yên Mạc, Yên Từ, Tam Chúc, Châu Sơn, Nam Lý, Thanh Liêm, Đồng Văn, Yên Cường, Đồng Thịnh, Tây Hoa Lư, Phú Long với hơn 2.276 người tham dự.

Hội nghị đã tập huấn, nâng cao hoạt động phối hợp, hỗ trợ kiến thức về trợ giúp pháp lý trong các vụ việc, vụ án có liên quan đến ma tuý.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình, các Phó Giám đốc và các Báo cáo viên của Trung tâm truyền đạt một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản có liên quan; tập huấn nâng cao hoạt động phối hợp hỗ trợ kiến thức về trợ giúp pháp lý có liên quan đến ma tuý cho đội ngũ cán bộ cấp thôn (trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố…), cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động trợ giúp pháp lý; tập huấn về khả năng phối hợp về trợ giúp pháp lý trong các vụ việc về ma tuý cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cán bộ cấp xã, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới hoạt động trợ giúp pháp lý. Đồng thời, các tài liệu tuyên truyền pháp luật có liên quan đến ma túy cũng đã được cấp phát tại các hội nghị.

Các hội nghị được tổ chức đã nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người dân, tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ trợ giúp pháp lý cho tất cả các đối tượng được thụ hưởng quyền trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý trong các vụ việc, vụ án liên quan đến ma túy. Đồng thời, tăng cường khả năng phối hợp, hỗ trợ về trợ giúp pháp lý của đội ngũ cán bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các vụ việc, vụ án liên quan đến ma túy phát sinh tại địa phương.