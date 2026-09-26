Nâng cao hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH SƠN).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai định hướng 15 chương trình, chuyên đề giám sát quan trọng; cho ý kiến đối với kết quả 25 cuộc giám sát về những vấn đề lớn, phức tạp như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Riêng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề quan trọng, đồng thời đề xuất 87 kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương và địa phương. Trong đó, tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan Trung ương giải quyết đạt hơn 80%, các cơ quan địa phương đạt 100%. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 78 cuộc giám sát chuyên đề, xem xét 339 báo cáo và ban hành 45 nghị quyết về kết quả giám sát.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, trọng tâm là cơ chế lãnh đạo của cấp ủy; việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát và yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các thành viên đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định đây là dịp đánh giá thực tiễn, góp phần bổ sung lý luận, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đổi mới, phát huy thực chất vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động giám sát; trong đó, cấp ủy cần định hướng rõ trọng tâm về nội dung, đối tượng và thời điểm giám sát; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm hoạt động giám sát đúng chức năng, thẩm quyền, hiệu quả, hạn chế chồng chéo, trùng lặp.

Đề nghị tổ chức các đoàn giám sát theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, lựa chọn đúng vấn đề; kết luận, kiến nghị sau giám sát phải ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và kết quả; cần có cơ chế theo dõi, đánh giá sau giám sát, gắn trách nhiệm thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu…

Đoàn cán bộ tỉnh Lào Cai.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án đánh giá cao những kết quả Lào Cai đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát; đồng thời, ghi nhận nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, có giá trị tham khảo cho quá trình xây dựng Đề án. Đây là những nội dung thiết thực, cần được nghiên cứu, chắt lọc để bổ sung vào Đề án, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát.

Các ý kiến, kinh nghiệm từ thực tiễn Lào Cai sẽ được đoàn tiếp thu, tổng hợp để phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị xem xét.