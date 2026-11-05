Nâng cao hiệu quả xử lý thông tin báo chí phản ánh

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2026. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Báo chí phản ánh toàn diện các vấn đề từ thực tiễn

Trong tháng 10/2026, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh khá toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội và phát huy các giá trị văn hóa địa phương.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Bá Hảo báo cáo công tác báo chí tháng 10/2026. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với thông tin về những kết quả đạt được, báo chí cũng tích cực phản ánh các tồn tại, hạn chế trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; tiến độ, chất lượng các công trình, dự án; những bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách về giáo dục, y tế và các vấn đề dân sinh. Qua đó, góp phần phát hiện những vấn đề từ thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị các cấp, ngành kịp thời xem xét, giải quyết.

Về công tác quản lý báo chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, hướng dẫn các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú thực hiện đúng quy định; tăng cường theo dõi thông tin trên báo chí, mạng xã hội và chấn chỉnh hoạt động báo chí theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong tháng 10, Sở đã ban hành 7 văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương xử lý các vấn đề báo chí phản ánh. Đến ngày 26/10, có 3 vấn đề đã đến hạn nhưng chưa nhận được văn bản thông báo kết quả xử lý. Đối với các nội dung quá hạn, Sở đã có văn bản đôn đốc các đơn vị liên quan.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, trong tháng 10, các cơ quan báo chí đã vận động, kêu gọi gần 2 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng điểm trường, cầu dân sinh tại các địa bàn khó khăn.

Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung phản ánh quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tiến độ các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội; những giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh phát biểu định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2026. Ảnh: Mai Hoa

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết, quy định, kết luận mới về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết của Trung ương về công tác tư tưởng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đối với Nghệ An, chú trọng phản ánh việc triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng.

Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời phản ánh những kết quả, mô hình hay, cách làm hiệu quả cũng như khó khăn, bất cập về tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, phân cấp, phân quyền để các cấp, ngành có giải pháp tháo gỡ.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.