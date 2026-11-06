Nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới

Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó tư lệnh Quân khu 5; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại biểu các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu.

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nòng cốt là LLVT tỉnh, triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng KVPT. Các ban chỉ đạo, hội đồng được kiện toàn; chương trình, kế hoạch thực hiện được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thế trận KVPT tỉnh ngày càng được củng cố, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Các tiềm lực trong KVPT được quan tâm đầu tư; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

LLVT tỉnh được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được triển khai nghiêm túc; các điều kiện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm bảo đảm.

Năm 2026, tỉnh tổ chức diễn tập tác chiến trong KVPT và phòng thủ dân sự tại 47 xã, phường. Đây là đợt diễn tập đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025-2030, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và có nhiều quy định mới liên quan đến nhiệm vụ diễn tập. Mặc dù còn khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Thái Đại Ngọc trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị phải nhận thức sâu sắc việc xây dựng KVPT tỉnh vững chắc là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên, lâu dài. Đặc biệt, trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phải lấy xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh làm then chốt; xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng; xây dựng LLVT vững mạnh làm nòng cốt và phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở củng cố quốc phòng.

Đối với công tác diễn tập, từ thực tiễn tổ chức tại 47 xã, phường trong năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy và vận dụng hiệu quả các bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

Dịp này, tỉnh Gia Lai trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng KVPT tỉnh.