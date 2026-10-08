Nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp ở Đồng bằng sông Cửu Long

Với 50 tham luận, hội thảo tập trung vào ba nhóm nội dung lớn: Những vấn đề lý luận, chính trị - pháp lý về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực tiễn vận hành tại Đồng bằng sông Cửu Long; định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Các tham luận đề cập nhiều vấn đề đặt ra như phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực, tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ công và cơ chế phối hợp giữa cấp tỉnh với cấp xã.

PGS, TS Nguyễn Xuân Phong, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phát biểu đề dẫn.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS Nguyễn Xuân Phong, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cho biết, sau hơn một năm vận hành, việc giảm tầng nấc trung gian bước đầu tạo điều kiện rút ngắn quy trình xử lý công việc, tăng tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. Trong đó, cấp xã trở thành cấp trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo khoa học với chủ đề “Vận hành chính quyền 2 cấp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Vấn đề đặt ra và giải pháp".

Bên cạnh những kết quả bước đầu, thực tiễn vận hành cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã; bảo đảm sự tương thích giữa phân cấp, phân quyền với nguồn lực thực hiện. Cùng với đó là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng số, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và cơ chế phối hợp trong xử lý các vấn đề liên ngành, liên địa bàn.

Từ những vấn đề đặt ra, hội thảo tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền 2 cấp còn gắn với việc tăng cường liên kết vùng trong giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở, phát triển nông nghiệp, kinh tế biển, logistics, kết cấu hạ tầng, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.