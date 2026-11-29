Lễ khởi động mô hình sản xuất lúa-tôm tại xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: PHAN TÂM)

Trong bối cảnh thời tiết, dịch bệnh, chi phí đầu vào và thị trường diễn biến phức tạp, tỉnh Cà Mau xác định yêu cầu xuyên suốt là tăng trưởng sản lượng đi đôi với nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng và tính bền vững.

Chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang tổ chức vùng nguyên liệu

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Cà Mau là vùng đất giàu tiềm năng và giữ vị thế trọng điểm của cả nước về phát triển kinh tế thủy sản, đặc biệt là ngành hàng tôm với nhiều mô hình sản xuất đặc trưng, sinh thái và bền vững như tôm-rừng, tôm-lúa, quảng canh cải tiến kết hợp và nuôi công nghệ cao. Trong những năm qua, sản phẩm thủy sản Cà Mau đã khẳng định được uy tín trên bản đồ xuất khẩu thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh và kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, đến đầu tháng 11/2026, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh ước đạt 1.094.560 tấn, trong đó sản lượng tôm đạt 512.860 tấn, sản lượng cá và thủy sản khác đạt 581.700 tấn. Đây là kết quả tích cực trong điều kiện sản xuất còn chịu nhiều tác động bất lợi.

Trong diện tích 418.000ha nuôi tôm nước lợ của Cà Mau, có 384.500ha nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, 22.000ha thâm canh và 11.500ha siêu thâm canh. Quy mô này tạo nền tảng để tỉnh phát triển đồng thời hai hướng sản xuất bổ trợ cho nhau: tôm sinh thái, chất lượng cao gắn với lợi thế tự nhiên và tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng kỹ thuật để tăng năng suất, kiểm soát chất lượng. Riêng diện tích sản xuất theo mô hình lúa-tôm hiện có khoảng 90.000ha, được định hướng phát triển thuận thiên, thích ứng biến đổi khí hậu, kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm với xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

Trong năm 2027, tỉnh Cà Mau phấn đấu đạt tổng sản lượng thủy sản 1.400.000 tấn. (Ảnh: TRỌNG LINH)

Trong tổ chức sản xuất và liên kết thị trường, tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển 48 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ tôm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi và các đối tác, với tổng diện tích liên kết và chứng nhận đạt 38.169ha. Các chuỗi tôm-rừng, tôm-lúa gắn với những tiêu chuẩn như Naturland, EU Organic, Canada Organic, Selva Shrimp, ASC, BAP, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu như Minh Phú, Seanamico, Cases, Camimex, Tài Kim Anh và Tôm Miền Nam. Kết quả này cho thấy ngành thủy sản Cà Mau đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ sản xuất đơn lẻ sang tổ chức vùng nguyên liệu theo yêu cầu thị trường, đồng thời tạo tiền đề nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và gia tăng giá trị sản phẩm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau, trong năm 2027, tỉnh phấn đấu đạt tổng sản lượng thủy sản 1.400.000 tấn, trong đó sản lượng tôm đạt 677.200 tấn, riêng tôm nuôi đạt khoảng 658.000 tấn. Diện tích nuôi tôm theo kế hoạch khoảng 418.000ha, gồm 383.500ha quảng canh cải tiến, 22.000ha thâm canh và 12.500ha siêu thâm canh.

Ngành thủy sản hướng đến mục tiêu đạt ít nhất 51 chuỗi liên kết sản xuất tôm, với khoảng 45.000ha tôm nuôi quảng canh và 1.200ha tôm nuôi siêu thâm canh tham gia liên kết; đồng thời hỗ trợ chứng nhận 8 vùng nguyên liệu nuôi trồng thủy sản theo VietGAP hoặc tương đương với quy mô khoảng 400ha.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau đã xác định triển khai các nhóm giải pháp theo nguyên tắc phát triển đúng lợi thế từng vùng, mở rộng có điều kiện, lấy hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm làm thước đo, đồng thời bảo đảm an toàn sinh học và môi trường.

Các mặt hàng tôm chế biến sâu của Việt Nam có mặt tại nhiều thị trường cao cấp như Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. (Ảnh: VŨ SINH)

Để nâng cao chất lượng con giống và quản lý vật tư đầu vào, tỉnh Cà Mau tăng cường kiểm soát điều kiện sản xuất, nguồn gốc và chất lượng tôm giống; khuyến khích sử dụng giống được kiểm dịch theo quy định. Phối hợp viện, trường và doanh nghiệp phát triển giống chất lượng cao, thích ứng môi trường và có sức chống chịu dịch bệnh.

Với các vùng nuôi thủy sản trọng điểm, tăng cường quản lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn xử lý nguồn nước, chất thải, thực hiện an toàn sinh học. Đồng thời khuyến khích quy trình tiết kiệm nước, giảm phát thải và nuôi tuần hoàn phù hợp, lấy mức độ kiểm soát rủi ro và hiệu quả thực tế làm điều kiện để nhân rộng.

Khoa học công nghệ phải thực sự đi vào sản xuất, không chỉ dừng lại ở mô hình trình diễn. Tăng trưởng phải đi đôi với hiệu quả, lấy thu nhập của người nuôi và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp làm thước đo phát triển bền vững của ngành tôm. Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng

Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh các ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào nuôi trồng thủy sản. Ưu tiên công nghệ quản lý thức ăn, giám sát môi trường, tự động hóa phù hợp khả năng đầu tư để giảm giá thành. Từng bước số hóa dữ liệu vùng nuôi, sản lượng, dịch bệnh và truy xuất nguồn gốc. Đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế và môi trường trước khi nhân rộng mô hình nuôi công nghệ cao, tuần hoàn.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng gắn với hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cũng đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan Trung ương quan tâm hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực và cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu tại các vùng nuôi tôm tập trung, nhất là hệ thống thủy lợi, cấp thoát nước riêng biệt, điện sản xuất, quan trắc môi trường và xử lý nước thải; đồng thời hỗ trợ các công trình có tính liên vùng, vượt khả năng cân đối ngân sách địa phương.