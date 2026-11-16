Nâng cao hiệu quả truyền thông trong giáo dục nghề nghiệp

Các đại biểu tham quan triển lãm giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Dự chương trình có Nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường; Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham gia chương trình có đại diện Sở GD&ĐT các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên; cán bộ quản lý giáo dục, đại diện các cơ sở GDNN, trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN-GDTX, cùng giáo viên và các lực lượng liên quan của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nhà báo Nguyễn Đức Tuân, Phó Tổng Biên tập Báo GD&TĐ, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Nguyễn Đức Tuân nhấn mạnh, GDNN giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình được tổ chức nhằm triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định của Bộ GD&ĐT, tập trung vào hai chuyên đề: “Hợp tác và truyền thông nâng cao hiệu quả GDNN, phát triển sinh kế ở vùng khó” và “Nâng cao hiệu quả truyền thông nhà trường, làm việc với báo chí, xử lý tình huống và xây dựng sản phẩm truyền thông”.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục GDNN-GDTX Bộ GD&ĐT, phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Vũ Thị Tú Anh cho rằng, Luật GDNN đã tạo nền tảng cho những đổi mới mạnh mẽ của lĩnh vực này. Theo bà, với hoạt động truyền thông, thông điệp cần hướng tới các phụ huynh là: “Hãy cho con một nghề, chứ không phải cho con một bằng”.

Đông đủ học viên tham gia tập huấn.

Phó Cục trưởng Cục GDNN-GDTX cũng nhấn mạnh yêu cầu: Tăng cường truyền thông về hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo; chương trình, nội dung và điều kiện thực hành sát với thực tế sản xuất, kinh doanh; chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình giảng dạy, chuyển giao kỹ năng... Đây là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trong cơ sở GDNN.

Tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cùng các chuyên gia đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trong GDNN.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh trao đổi với nhóm thảo luận.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ hướng dẫn nhóm học viên giải quyết các vấn đề truyền thông.

Ở chuyên đề thứ nhất, các đại biểu tập trung thảo luận về truyền thông tuyển sinh gắn với định hướng nghề nghiệp; hợp tác đa bên kết nối cơ sở đào tạo với nhu cầu việc làm, nghiên cứu và phát triển, hợp tác quốc tế. Việc ứng dụng công nghệ số trong truyền thông, phát triển học liệu mở và công nhận năng lực số cũng được đề cập.

Các học viên làm việc nhóm.

PGS.TS Vũ Thị Tú Anh trao đổi, giải đáp thắc mắc của học viên.

Các đại biểu phát biểu, trao đổi tại chương trình.

Thông qua thực hành theo nhóm, học viên trực tiếp xây dựng kịch bản, quay phim, thu âm và biên tập video về những chủ đề thực tế tại đơn vị. Các sản phẩm được trình chiếu, nhận xét, góp ý về nội dung, hình ảnh, âm thanh, tính pháp lý và bản quyền.

Triển lãm GDNN năm 2026.

Cùng với hoạt động tập huấn, triển lãm GDNN năm 2026 với chủ đề “GDNN trong hệ sinh thái nhân lực số” giới thiệu những định hướng, giải pháp và kết quả ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực này.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới nâng cao năng lực truyền thông cho các cơ sở GDNN, tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội; góp phần nâng cao hiệu quả tuyển sinh, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, mở rộng cơ hội việc làm và tạo sinh kế bền vững, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.