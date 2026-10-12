Nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong xây dựng pháp luật

Sáng 12/10, tại Công an tỉnh Quảng Trị, Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục V03, Bộ Công an và Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đồng chủ trì hội thảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an cùng 240 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp của Công an 19 tỉnh, thành phố từ TP Huế trở ra phía Bắc.

Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an, phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân nhấn mạnh, truyền thông chính sách giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm các chính sách, quy định pháp luật được người dân và các tổ chức tiếp cận đầy đủ, kịp thời.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình Quốc hội thông qua 25 luật và 3 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Thực tiễn cho thấy, hoạt động này đã góp phần thu hút sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng thực thi của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác truyền thông chính sách vẫn còn một số hạn chế. Hình thức truyền thông ở một số nơi chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ; việc lựa chọn phương thức truyền thông đôi lúc chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm địa bàn. Cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xây dựng pháp luật và truyền thông chính sách chưa thật sự chặt chẽ. Nguồn nhân lực, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác này còn hạn chế.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tham luận tại hội thảo.

Từ thực tiễn triển khai, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông chính sách; đa dạng hóa phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, tổ chức, địa phương, đồng thời phát huy vai trò của người dân trong tham gia góp ý, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân khẳng định, các ý kiến tham luận, trao đổi là cơ sở quan trọng để tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai những giải pháp thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông chính sách trong thời gian tới. Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.