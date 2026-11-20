Không chỉ tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh trong tra cứu thông tin trường lớp, công trình còn cung cấp công cụ quản lý trực quan, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tăng cường kết nối giữa chính quyền, nhà trường với người dân.

Lãnh đạo phường Kim Liên bấm nút chính thức ra mắt “Bản đồ số giáo dục”. Ảnh: PV

Số hóa dữ liệu, đổi mới quản lý giáo dục

Trong tiến trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của phường Kim Liên. Với lĩnh vực giáo dục, yêu cầu này không chỉ đặt ra trong hoạt động dạy và học mà còn hướng tới đổi mới phương thức quản lý, tổ chức và khai thác dữ liệu, giúp các cơ sở giáo dục hoạt động đồng bộ.

Từ định hướng đó, mới đây, phường Kim Liên đã cho ra mắt công trình “Bản đồ số giáo dục”, giới thiệu và đưa vào vận hành nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2026. Sản phẩm nhằm số hóa hệ thống cơ sở giáo dục, tạo kênh thông tin tập trung, công khai phục vụ người dân và công tác quản lý. Đồng thời là bước đi cụ thể trong hiện thực hóa công tác chuyển đổi số theo yêu cầu của thành phố.

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Kim Liên Trương Thanh Loan cho biết, bản đồ số được xây dựng theo hướng tích hợp thông tin toàn bộ hệ thống cơ sở giáo dục, thuận lợi cho quản lý và khai thác dữ liệu. Công trình có sự chỉ đạo của lãnh đạo phường, cán bộ, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội cùng ban giám hiệu, giáo viên các nhà trường nhằm bảo đảm sản phẩm phù hợp đặc thù địa bàn và nhu cầu thực tế.

“Bản đồ số giáo dục” của phường Kim Liên chính thức ra mắt vào ngày 16-11-2026 và đến nay đã thu hút gần 5.000 lượt truy cập, tương tác.

Bản đồ số tích hợp trực quan các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học trên nền tảng dữ liệu không gian trực tuyến. Thay vì tìm kiếm thông tin riêng lẻ qua nhiều kênh, người dùng chỉ cần thiết bị thông minh kết nối Internet là có thể truy cập hệ thống mọi lúc, mọi nơi. Nền tảng có giao diện hiện đại, trực quan. Từng điểm trường được gắn định vị chính xác, kèm hình ảnh thực tế, thông tin giới thiệu tổng quan, tính năng chỉ đường thông minh và mã QR tiện ích, giúp chia sẻ, truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Người dùng có thể vừa tìm hiểu thông tin cơ sở giáo dục, vừa xác định vị trí và lộ trình di chuyển phù hợp.

Đối với công tác quản lý nhà nước, đây là công cụ hỗ trợ lãnh đạo phường và các bộ phận chuyên môn nắm bắt tổng thể mạng lưới giáo dục. Thông qua bản đồ số, hiện trạng từng điểm trường, quy mô lớp học và điều kiện trang thiết bị được thể hiện trực quan, giúp việc nắm bắt tình hình các cơ sở giáo dục thuận tiện, khoa học hơn.

Từ nguồn dữ liệu tích hợp, chính quyền địa phương có thêm cơ sở phục vụ chỉ đạo, điều hành, quy hoạch mạng lưới giáo dục và kịp thời huy động nguồn lực hỗ trợ nhà trường khi cần thiết. Thay vì tiếp cận thông tin riêng lẻ từ từng đơn vị, việc số hóa và tích hợp dữ liệu giúp quá trình quản lý có tính hệ thống, đồng bộ hơn. Đồng thời, quy trình thu thập, chuẩn hóa dữ liệu từ thực tế từng cơ sở giáo dục được thực hiện tỉ mỉ, khoa học, bảo đảm tính chính xác và khả năng cập nhật, mở rộng linh hoạt theo thời gian.

Giao diện “Bản đồ số giáo dục” của phường Kim Liên. Ảnh: PV

Kết nối nhà trường, phụ huynh và chính quyền

Nếu với chính quyền, “Bản đồ số giáo dục” là công cụ hỗ trợ quản lý, điều hành thì với phụ huynh, học sinh và nhân dân, nền tảng này như một cuốn cẩm nang điện tử chính thống, công khai về hệ thống trường học. Thông qua bản đồ số, phụ huynh có thể tra cứu thông tin mạng lưới trường lớp, quy mô đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và thành tích nổi bật của từng cơ sở giáo dục. Các thông báo, chỉ tiêu và thông tin phân tuyến tuyển sinh đầu cấp hằng năm được tích hợp, giúp cha mẹ học sinh tìm hiểu, lựa chọn trường phù hợp cho con.

Bà Đinh Bích Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Triều đánh giá, việc phường Kim Liên triển khai “Bản đồ số giáo dục” là bước đi đột phá, thể hiện tầm nhìn nhạy bén trong chuyển đổi số ở cơ sở và tính hiện đại, tiện ích của nền tảng. Theo đó, bản đồ số giúp xóa bỏ rào cản thông tin, hỗ trợ phụ huynh tra cứu, so sánh và lựa chọn môi trường học tập tối ưu cho con.

Không chỉ phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, nền tảng còn tạo không gian kết nối mở để các nhà trường giới thiệu hình ảnh, hoạt động và kết quả nổi bật tới cộng đồng. Việc công khai thông tin trên cùng nền tảng cũng tạo động lực thi đua lành mạnh, khuyến khích các trường nâng cao chất lượng và lan tỏa thành tích trong hoạt động giáo dục.

“Ứng dụng bản đồ số góp phần giúp công tác quản lý giáo dục của phường khoa học, đồng bộ, giảm tải thủ tục hành chính, đồng thời thắt chặt sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và chính quyền. Ở góc độ các cơ sở giáo dục, bản đồ số mở ra không gian giới thiệu truyền thống dạy tốt, học tốt, những mô hình đổi mới phương pháp giảng dạy và hoạt động giáo dục tiêu biểu. Thông tin được tích hợp giúp hình ảnh mỗi đơn vị tiếp cận phụ huynh, cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để các trường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”, bà Đinh Bích Hà chia sẻ.

Tương tự, bà Ngô Phi Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Mai cho rằng, bản đồ số có những tính năng ưu việt, giúp các nhà trường công khai thông tin và thường xuyên cập nhật hoạt động giáo dục. Đây cũng là ứng dụng số để phụ huynh dễ dàng tiếp cận, từ đó lựa chọn phù hợp với điều kiện gia đình và con em mình. Ngoài ra, bản đồ số còn là mô hình hữu ích để các nhà trường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, góp phần đưa hoạt động giáo dục của phường Kim Liên thêm đồng bộ trong giai đoạn có nhiều đổi mới, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Có thể thấy, “Bản đồ số giáo dục” phường Kim Liên là kết quả của sự chủ động đổi mới trong cách thức quản lý, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ tại cơ sở. Đây cũng là minh chứng cho cách làm chuyển đổi số xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có để nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ nhân dân. Qua đó, phường Kim Liên hướng tới từng bước xây dựng phương thức quản lý giáo dục khoa học, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.