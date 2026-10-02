Nâng cao hiệu quả trong hoạt động bồi dưỡng giảng viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên. Chương trình tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.

Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên được thiết kế theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành. Ảnh: HSB

Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo từng mô đun và căn cứ vào chuẩn đầu ra, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng thông qua nhiệm vụ, sản phẩm, thực hành và các minh chứng phù hợp, thay vì đặt trọng tâm vào ghi nhớ, tái hiện kiến thức.

Cách thiết kế này nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng, đồng thời giảm thời gian và chi phí không cần thiết đối với người học và cơ sở tổ chức bồi dưỡng.

Theo dự thảo, Chương trình được thiết kế theo hướng liên thông, linh hoạt và cho phép tích lũy kết quả theo mô đun.

Chương trình được thiết kế gồm khối năng lực chung và năng lực đặc thù, trong đó 4 mô đun chung áp dụng cho cả giảng viên cao đẳng và giảng viên đại học; 1 mô đun đặc thù tương ứng với từng nhóm giảng viên. Cấu trúc này giúp liên thông và kế thừa kết quả giữa hai chương trình.

Người học có thể đăng ký học toàn bộ Chương trình hoặc từng mô đun. Kết quả hoàn thành toàn bộ hoặc được công nhận hoàn thành từng mô đun được tích lũy để xác định việc hoàn thành Chương trình và cấp chứng chỉ.

Thông tư mới phân định rõ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp với bồi dưỡng năng lực sư phạm đối với giảng viên cao đẳng.

Theo đó, đối với giảng viên cao đẳng, do đã có quy định về chương trình bồi dưỡng năng lực sư phạm riêng nên Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp không lặp lại các nội dung hình thành năng lực sư phạm mà tập trung vào các năng lực nghề nghiệp theo chuẩn. Trong đó mô đun đặc thù sẽ chú trọng tổ chức đào tạo gắn với doanh nghiệp, thị trường lao động và thực tiễn nghề nghiệp.

Đối với giảng viên đại học, do không có quy định về chương trình bồi dưỡng năng lực sư phạm riêng tương ứng nên Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp bố trí mô đun đặc thù về thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá người học, nhằm hình thành năng lực sư phạm đại học cơ bản.

Một trong những điểm mới quan trọng của dự thảo là một mô đun có thể được hoàn thành thông qua 3 phương thức: Học tập và đánh giá; công nhận kết quả học tập; hoặc đánh giá, công nhận năng lực đã có. Dù theo phương thức nào, kết quả đều được xác định trên cơ sở cùng chuẩn đầu ra của mô đun.