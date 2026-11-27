Trước những hiểm họa của ma túy đối với an ninh, trật tự và sức khỏe cộng đồng, công tác phòng, chống ma túy đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, trợ giúp pháp lý góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý, bình đẳng trước pháp luật của người dân, đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Chủ động triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý

Theo ông Cù Thu Anh - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy nói chung và nội dung trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu nói riêng. Chính vì vậy, đánh giá, giám sát việc thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện trên thực tiễn, từ đó có giải pháp đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ trong những năm tiếp theo, là cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được giao.

Ông Cù Thu Anh phát biểu tại hội nghị “Đánh giá, giám sát việc thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030”. (Ảnh: Bộ Tư pháp)

Trong thời gian qua, cấp trung ương và địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Bộ Tư pháp đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình năm 2026, bảo đảm các điều kiện cần thiết để có thể triển khai ngay các nhiệm vụ được giao sau khi nguồn kinh phí được phân bổ.

Tại các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai chính sách trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Gia Lai, Quảng Ngãi...). Có địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh/Thành ủy đã ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, trong đó có đặt ra nhiệm vụ cho hoạt động trợ giúp pháp lý (Quảng Ninh, Hải Phòng...) thể hiện vai trò của hoạt động này trong công tác phòng, chống ma túy. Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã chủ động tiếp cận và thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý liên quan đến ma túy.

Kết quả cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên toàn quốc đã có 3.537 vụ việc trợ giúp pháp lý liên quan đến ma túy được thụ lý, giải quyết, 3.647 người là người vi phạm pháp luật về ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy, trong đó có 2.222 vụ việc tham gia tố tụng phức tạp, điển hình về ma túy. Người được trợ giúp pháp lý trong các vụ việc liên quan đến ma túy thường thuộc diện người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị buộc tội, người thuộc hộ nghèo... và các diện người được trợ giúp pháp lý khác theo quy định.

Đưa trợ giúp pháp lý đến gần người dân

Theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Nhà nước bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhằm góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Trong thực tiễn, không ít người thuộc diện được trợ giúp pháp lý cũng là những đối tượng chịu nhiều tác động từ tệ nạn ma túy hoặc có liên quan đến các vụ việc về ma túy, như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, người có công với cách mạng và người khuyết tật có khó khăn về tài chính, các nhóm yếu thế khác.

Việc bảo đảm họ được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí không chỉ thực hiện đúng chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước mà còn góp phần hạn chế những hệ lụy xã hội do ma túy gây ra.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh. (Ảnh: HOÀNG NGHĨA)

Đáng chú ý, hoạt động trợ giúp pháp lý đang từng bước chuyển từ thụ động sang chủ động, gắn với truyền thông, giáo dục pháp luật tại cộng đồng, trường học và các địa bàn có nguy cơ cao về ma túy.

Tại Bắc Ninh, ngày 19/10, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh, thu hút khoảng 650 học sinh. Được triển khai trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo, hoạt động giúp học sinh nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, trách nhiệm phòng ngừa và quyền được trợ giúp pháp lý.

Tại Ninh Bình, trong các ngày 28-29/10, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức 7 hội nghị tập huấn tại các xã, phường Nghĩa Sơn, Gia Hưng, Duy Tiên, Liêm Tuyền, Yên Sơn, Tân Thanh và Nam Ninh. Các hội nghị tập trung phổ biến quy định pháp luật, trao đổi khó khăn, vướng mắc và nâng cao kỹ năng phối hợp cho cán bộ địa phương trong nhận diện, tiếp cận, hỗ trợ người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý

Theo Quyết định số 7619/QĐ-BCA phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Bộ Tư pháp là chủ dự án thành phần triển khai Dự án thành phần số 08 “Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma túy”.

Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý liên quan đến công tác phòng, chống ma túy tại các xã, phường của Ninh Bình. (Ảnh: Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình)

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Dự án thành phần số 08 vẫn còn không ít khó khăn. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ở một số địa phương chưa đồng bộ; việc phát hiện, giới thiệu người thuộc diện được trợ giúp pháp lý có trường hợp còn chậm, khiến người dân chỉ tiếp cận dịch vụ khi vụ việc đã bước sang giai đoạn tố tụng.

Mặt khác, một bộ phận người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa hoặc địa bàn phức tạp về ma túy, chưa biết mình thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc chưa nắm rõ thủ tục yêu cầu trợ giúp. Hoạt động truyền thông ở một số nơi còn thiên về phổ biến quy định, chưa chú trọng các tình huống pháp lý cụ thể và kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi.

Những vấn đề này được đặt ra tại Hội nghị “Đánh giá, giám sát việc thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030”, do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức ngày 19/10/2026 tại Gia Lai.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Cù Thu Anh nhấn mạnh sự cần thiết của việc đánh giá, giám sát trong năm đầu triển khai Chương trình, nhằm kịp thời phát hiện khó khăn, có giải pháp hướng dẫn, tháo gỡ trong những năm tiếp theo, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Trong bối cảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, với nhiều diện người được trợ giúp pháp lý được mở rộng, bổ sung, yêu cầu nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ càng trở nên cần thiết.

Trợ giúp pháp lý không chỉ bảo đảm quyền tiếp cận công lý mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế những hệ lụy của ma túy. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng và đưa dịch vụ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm là giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.