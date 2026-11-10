Nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý qua phiên tòa trực tuyến

Chi nhánh Trợ giúp Pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa trực tuyến.

Tại điểm cầu Chi nhánh, các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ và không gian tổ chức được chuẩn bị theo quy định. Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, đường truyền kết nối giữa điểm cầu trung tâm và điểm cầu thành phần ổn định, không xảy ra gián đoạn về âm thanh, hình ảnh, bảo đảm trợ giúp viên pháp lý theo dõi đầy đủ diễn biến phiên tòa, thực hiện quyền và trách nhiệm bào chữa theo quy định pháp luật.

Trong vụ án này, người được trợ giúp pháp lý bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trợ giúp viên pháp lý thuộc Chi nhánh đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 3 năm tù.

Phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Việc triển khai hiệu quả điểm cầu thành phần trong các phiên tòa trực tuyến là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý.

Hình thức này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, nhất là đối với những người được trợ giúp pháp lý đang bị tạm giam. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.