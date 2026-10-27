Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ

Đợt kiểm tra chuyên đề cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa vừa qua cho thấy, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức không chỉ chuyển biến ở bề nổi mà còn về kết quả đầu ra. Đây là điều kiện thuận lợi để toàn tỉnh hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ.

Chuyển biến tích cực

Ngày 14-9, UBND tỉnh thành lập 2 đoàn kiểm tra đi kiểm tra trực tiếp tại 16 cơ quan, đơn vị, địa phương về 5 nội dung: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); việc chấp hành các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh về chậm giải quyết TTHC; giải ngân vốn đầu tư công; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC. Kết quả kiểm tra cho thấy, văn hóa công sở, ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên. Các đơn vị nỗ lực khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thành kế hoạch hành động; chú trọng đánh giá lề lối làm việc gắn với chất lượng đầu ra. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, kiểm soát tiến độ; xác định rõ trách nhiệm cá nhân.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nam Nha Trang.

Từ đầu năm đến giữa tháng 9, đối với các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, các sở, ngành được kiểm tra đã hoàn thành đúng hạn 2.251/2.332 nhiệm vụ, đạt 96,53%. Trong đó, 3 cơ quan, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành đúng và sớm hạn 100% nhiệm vụ; nhiều đơn vị kiểm soát tốt tiến độ công việc, như: Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh, UBND các xã: Nam Cam Ranh, Ninh Hải, Phước Hà...

Một số đơn vị đạt kết quả tích cực trong cải cách TTHC, nhất là về tiến độ giải quyết, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính. Đặc biệt, có 9 đơn vị đạt cả 3 chỉ tiêu (tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn 95%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 80%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 90%), trong đó Sở Khoa học và Công nghệ đạt 100% ở cả 3 chỉ tiêu.

Thành viên đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh (bìa phải) kiểm tra việc hướng dẫn người dân tại phường Nha Trang.

Trong công tác tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, 7 đơn vị (Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh; UBND 2 xã Nam Cam Ranh và Ninh Hải) có tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn 100%. Một số địa phương chủ động hòa giải, phối hợp xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài. Ở lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, UBND 2 xã Nam Cam Ranh và Ninh Hải đã giải ngân đạt 75,5%. Nếu tiếp tục tập trung chỉ đạo, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, các đơn vị đều còn dư địa để tăng tốc trong quý IV/2026.

Tiếp tục kiểm tra công vụ gắn với kết quả đầu ra

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, kỷ luật, kỷ cương hành chính phải được thể hiện từ việc chấp hành giờ giấc, tác phong công sở đến chất lượng, tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc. Đợt kiểm tra chuyên đề cho thấy, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ bản đi vào nền nếp; trách nhiệm thực thi công vụ và tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra ở một số nơi vẫn thiên về giờ giấc, tác phong, chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng, tiến độ công việc. Điều này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Thành viên đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh (bìa trái) kiểm tra việc bố trí thiết bị phục vụ người dân tại phường Nha Trang.

Từ kết quả kiểm tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục tình trạng thực hiện nhiệm vụ trễ hạn, hồ sơ trễ hạn; nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC. Các sở, ngành tăng cường hỗ trợ cấp xã; phối hợp xử lý các vụ việc đất đai, đơn thư, phản ánh, kiến nghị khó, phức tạp hoặc vượt thẩm quyền cấp xã. Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu cơ chế bố trí đầu mối hoặc bộ phận thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý tại UBND cấp xã. Sở Tư pháp rà soát TTHC lĩnh vực quốc tịch và kiến nghị Bộ Tư pháp tháo gỡ vướng mắc. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công.

“Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); tăng cường kiểm tra công vụ gắn với kết quả đầu ra; theo dõi chặt việc khắc phục sau kiểm tra. Trọng tâm là kiểm soát tiến độ giải quyết TTHC, nhất là lĩnh vực đất đai; xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị và việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp tháo gỡ khó khăn về nhân lực, nghiệp vụ, hệ thống thông tin tại cơ sở; kịp thời chấn chỉnh, xử lý trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà. Sản phẩm, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, ông Võ Chí Vương cho biết.