Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì cuộc họp liên ngành về rà soát, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, chiều 25/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành liên quan và các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao. Cuộc họp nhằm rà soát rà soát cụ thể gần 20 cam kết, thỏa thuận quốc tế, dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời, tại cuộc họp này, các Bộ, ngành cũng báo cáo về tình tình ký kết và triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế trong năm 2026 trong phạm vi phụ trách.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành, cơ quan trong năm 2026. Bộ trưởng cho biết kể từ đầu năm đến nay, trong khuôn khổ các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo chủ chốt, ta đã ký mới hơn 700 cam kết, thỏa thuận với các đối tác. Công tác triển khai của toàn hệ thống chính trị đã có chuyển biến lớn, từ tư duy “số lượng” sang “chất lượng”, từ theo dõi tiến độ sang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh “kỷ luật thực thi”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc cuộc họp.

Báo cáo của các bộ, ngành về công tác năm 2026 đã cho thấy các cam kết, thỏa thuận được ký mới ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các động lực tăng trưởng mới là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, và hạ tầng. Việc triển khai các cam kết, dự án đạt nhiều tiến triển. Nhiều dự án quan trọng, với các đối tác lớn đã được triển khai đúng tiến độ, đóng góp thực chất, hiệu quả với sự phát triển của đất nước. Nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, chính trị với các đối tác. Bên cạnh đó, các đại biểu ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp liên ngành ngày càng đồng bộ, chặt chẽ và thực chất. Các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mặc đối với một số vấn đề, dự án cụ thể để tìm hướng tháo gỡ.

Trên cơ sở kết quả triển khai năm 2026, các đại biểu thống nhất cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành gắn với phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác theo dõi, đánh giá, chú trọng tiến độ, kết quả và hiệu quả thực tế; kịp thời nhận diện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các bộ, ngành nhất trí tập trung rà soát toàn diện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, xác định những nhiệm vụ, dự án trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên thúc đẩy trong năm 2027; sớm cụ thể hóa và triển khai quyết liệt, hiệu quả những cam kết, thỏa thuận đã ký trong năm 2026.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu kết luận cuộc họp, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỷ luật thực thi, bảo đảm các cam kết, thỏa thuận quốc tế được triển khai thực chất, hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định kết quả tổng kết công tác năm 2026 là cơ sở quan trọng để các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế trong năm 2027. Bộ trưởng cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan đề cao tư duy “sáng tạo”, đổi mới, xác định rõ điểm nhấn tạo đột phá trong quan hệ song phương, nhất là trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đất nước. Theo đó, các bộ, ngành cần chủ động xác định những nội dung hợp tác có tiềm năng, lợi thế và khả năng tạo sức lan tỏa lớn để ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác.

Việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế là một trong những phương thức quan trọng để đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, thực chất, phát huy thành quả của các hoạt động đối ngoại cấp cao. Đây cũng là cơ sở để củng cố lòng tin chính trị, nâng cao uy tín và độ tin cậy của Việt Nam đối với các đối tác, đồng thời tranh thủ hiệu quả các nguồn lực và điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ cho các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới.