Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Hội nghị có hơn 3.100 đại biểu tham dự tại 49 điểm cầu trên cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Việc thi hành ba luật đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

Nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân được củng cố. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới.

Đại tướng đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện, thực chất, khách quan kết quả thi hành ba luật, chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc ở từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, Hội nghị cần rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng phù hợp với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Thái Nguyên, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã đưa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vào các nghị quyết, chương trình công tác hàng năm, chỉ đạo triển khai ba luật đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các đơn vị dự bị động viên đảm bảo đủ biên chế 100%; tỷ lệ sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,4%. Công tác giao, nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Giai đoạn 2018–2025, tỉnh tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã cho 300 lượt xã, phường, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 21 lượt và cấp tỉnh 2 lần. Các cuộc diễn tập phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được tổ chức tại 37 xã, phường và 2 lần ở cấp huyện. Tỉnh đã huy động trên 66,7 nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và phối hợp liên ngành trong thi hành pháp luật.

Các ý kiến cũng tập trung làm rõ những bất cập khi thi hành Luật Dân quân tự vệ và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung. Kết quả tổng kết và các kiến nghị tại hội nghị là cơ sở để Bộ Quốc phòng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định còn vướng mắc trong thực tiễn.

Đây là dịp để các địa phương, đơn vị đánh giá hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức diễn tập và củng cố khu vực phòng thủ, qua đó rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi hành ba luật được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.