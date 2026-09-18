Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc tại khu vực miền trung-Tây Nguyên

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật đa ngành, khách quan và khoa học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và gợi mở thực hiện chính sách dân tộc ở miền trung-Tây Nguyên

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, nhấn mạnh: miền trung-Tây Nguyên, là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, đây cũng là không gian cư trú của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với sự đa dạng về dân số, văn hóa, ngôn ngữ, điều kiện sinh kế và địa bàn cư trú.

Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 cho thấy, tại thời điểm 1/4/2024, cả nước có 14.796.019 người thuộc 53 dân tộc thiểu số. Trong đó, chỉ tính riêng Tây Nguyên có 2.332.372 người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 15,8% tổng số người dân tộc thiểu số của cả nước.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu đề dẫn hội thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những năm qua, việc triển khai chính sách dân tộc tại miền trung-Tây Nguyên đạt nhiều kết quả quan trọng: hạ tầng cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao, hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, khu vực vẫn đối mặt nhiều thách thức như kinh tế phát triển chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sinh kế kém bền vững, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, cùng các vấn đề tiềm ẩn về đất đai, di cư, tôn giáo và an ninh xã hội.

Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và chuyển đổi số, miền trung-Tây Nguyên đang đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen.

Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở miền trung-Tây Nguyên đặt ra yêu cầu phải tiếp cận chính sách dân tộc theo hướng toàn diện, tích hợp, linh hoạt và thích ứng cao hơn. Những vấn đề đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện, khoa học về quá trình thực hiện chính sách dân tộc, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với thầy-trò trường Phổ thông nội trú và trung học cơ sở Tây Giang trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa đề nghị hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ 4 nhóm nội dung trọng tâm về tổng quan các chính sách dân tộc hiện hành và việc triển khai tại các tỉnh miền trung-Tây Nguyên; Phân tích thực trạng tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở...ở khu vực miền trung-Tây Nguyên;

Phân tích các vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc ở khu vực miền trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp đổi mới, điều chỉnh chính sách và phương thức tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền trung-Tây Nguyên trong giai đoạn mới.

Thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày 28/1/2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo Ban tổ chức, hội thảo đã nhận được 31 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, chuyên gia đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài khu vực miền trung-Tây Nguyên. Sự đa dạng về tiếp cận và chiều sâu trong nội dung lý luận, thực tiễn của các tham luận chính là minh chứng cho tính cấp thiết, thời sự của Hội thảo.

Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo sẽ góp phần bổ sung những luận cứ khoa học và thực tiễn giá trị cho thực hiện chính sách dân tộc ở các tỉnh miền trung-Tây Nguyên.