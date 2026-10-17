Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo 57 tỉnh.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo trung tâm của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, tính đến ngày 14-10, cả nước có 34/34 địa phương rà soát, kê khai 916 nhiệm vụ, gắn với 908 sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, 598 sản phẩm đang nghiên cứu, triển khai; 98 sản phẩm đang thử nghiệm, thí điểm; 132 sản phẩm đã hoàn thành, nghiệm thu hoặc đưa vào ứng dụng; 59 sản phẩm có khả năng thương mại hóa; 12 sản phẩm đã hoặc đang thương mại hóa và 9 sản phẩm đang được sử dụng, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Theo đánh giá, so với tháng 6-2026, những hạn chế về lựa chọn nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực, phát triển sản phẩm và thương mại hóa đã được nhận diện, đến nay nhìn chung, các địa phương đã có chuyển biến nhưng chưa đồng đều. Đáng chú ý, công tác tham mưu của Công an các tỉnh, thành phố với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 địa phương tuy đã chủ động hơn trong rà soát, đôn đốc, điều phối nhưng chưa kiểm soát đầy đủ toàn bộ quá trình từ lựa chọn nhiệm vụ, bố trí nguồn lực đến hình thành sản phẩm, ứng dụng và tạo giá trị thực tế.

Tại Đồng Tháp, tỉnh đang triển khai 51 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (35 nhiệm vụ chuyển tiếp và 16 nhiệm vụ triển khai mới). Đối với phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh đã phê duyệt danh mục đặt hàng 9 nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2026 - 2030. Các nhiệm vụ tập trung xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, có lợi thế như: Gạo Đồng Tháp, Gạo sếu Tam Nông, Cá tra Đồng Tháp, Sầu Riêng Ngũ Hiệp, Củ ấu Long Hưng; phát triển nhãn hiệu gắn với du lịch Gò Tháp; xây dựng hồ sơ sở hữu trí tuệ cho logo, bộ nhận diện thương hiệu xã, phường; xây dựng bản đồ số tài sản trí tuệ và Đề án phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2045. Hiện các nhiệm vụ đang trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đặt hàng từ các viện, trường, doanh nghiệp và chuẩn bị tổ chức hội đồng xét duyệt đối với các nhiệm vụ đã nhận hồ sơ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Đối với kết quả tham mưu xác định, lựa chọn sản phẩm trọng tâm của địa phương, tỉnh đã lựa chọn sản phẩm tổ yến tinh chế là sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trọng tâm năm 2026, gắn với thế mạnh nghề nuôi yến của địa phương. Căn cứ lựa chọn là kết quả đề tài cấp tỉnh về thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. Sản phẩm nhằm giải quyết bài toán chuẩn hóa quy trình sản xuất, sơ chế, nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu.

Toàn tỉnh có khoảng 2.380 cơ sở nuôi yến, sản lượng khoảng 30 tấn/năm; thị trường mục tiêu là Trung Quốc, đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp và cơ sở nuôi yến. Đến nay, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trí Sơn đã xuất khẩu 0,7 tấn tổ yến, giá trị sản phẩm tăng 1,25% so với xuất khẩu tiểu ngạch. Tiềm năng cung ứng khoảng 19 tấn/năm, tương ứng doanh thu khoảng 400 tỷ đồng. Hiện tổ yến tinh chế là sản phẩm duy nhất được xác định rõ là sản phẩm trọng tâm; 5 bài toán lớn và các hồ sơ đề xuất đặt hàng đang trong giai đoạn xem xét, chưa được đưa vào danh mục sản phẩm trọng tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy triển khai nhiệm vụ sang tư duy quản trị kết quả, lấy hiệu quả thực chất và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 các địa phương cần phát huy vai trò tham mưu, điều phối, chủ động rà soát, đánh giá toàn diện từng nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra; khắc phục tình trạng triển khai dàn trải, thiếu trọng tâm, đầu tư nhưng hiệu quả ứng dụng chưa tương xứng.

Việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực phải gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, tổ chức thực hiện và nguồn lực.

Đặc biệt, cần chú trọng khả năng ứng dụng, nhân rộng và thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công nghệ, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.