Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Hội nghị nhằm thống nhất cách hiểu, cách làm để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc từ thực tiễn các địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt 3 nghị quyết của HĐND thành phố. Cụ thể gồm Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 7/1/2025 quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2030; Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 15/10/2025 quy định mức hỗ trợ đối với cây trồng, lâm nghiệp, thủy sản và vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; cùng Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 18/11/2025 quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố.

Đây là hệ thống cơ sở pháp lý thiết thực, có ý nghĩa trực tiếp trong việc tiếp sức cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và mở rộng sản xuất.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dù các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai, song tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn tại một số nơi vẫn còn chậm. Công tác rà soát đối tượng, xác định nội dung hỗ trợ, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và thanh toán đôi lúc còn lúng túng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một số nội dung hướng dẫn chưa có cách hiểu thống nhất, nhất là về điều kiện, đối tượng, mức hỗ trợ cũng như trình tự, thủ tục và hồ sơ chứng từ.

Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Sở NN&MT nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của đợt tập huấn này không chỉ là phổ biến quy định mà quan trọng hơn là phải thống nhất cách hiểu, cách làm để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc từ thực tiễn.

Lãnh đạo Sở đề nghị các đại biểu trao đổi thẳng thắn, tập trung mổ xẻ những hồ sơ cụ thể đang triển khai nhưng chưa đủ cơ sở thực hiện hoặc chưa thể giải ngân. Những nội dung thuộc thẩm quyền, các địa phương cần chủ động giải quyết; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải nêu rõ để được hướng dẫn hoặc kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai trên diện rộng, Sở NN&MT giao Phòng Kế hoạch Đầu tư và Tài chính chủ trì hướng dẫn các nội dung liên quan đến chính sách phát triển nông nghiệp và hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y - đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn nghị quyết về khắc phục dịch bệnh động vật.