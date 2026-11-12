Nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Theo đề án, thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gồm: Trung tâm văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn (và tương đương); sân bãi, nhà thi đấu, trung tâm thể thao, trung tâm huấn luyện... Các không gian công cộng phục vụ cộng đồng như: Công viên, quảng trường, sân chơi, điểm sinh hoạt và các không gian công cộng khác phù hợp để tổ chức hoạt động rèn luyện thể chất.

Đề án được thực hiện trong phạm vi toàn quốc từ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân được hoàn thiện, phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ chế, phương thức tổ chức, quản lý, vận hành; công năng khai thác, sử dụng, gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược liên quan tại địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế trên từng địa bàn; ưu tiên khu vực ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; bảo đảm người dân được tham gia sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe thường xuyên, phù hợp với điều kiện, khả năng, sở thích, nhu cầu. Phát triển sâu rộng phong trào, hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thể thao học đường. Phát triển văn hóa, ý thức rèn luyện sức khỏe, từng bước xây dựng quốc gia vận động thông qua tăng cường vận động thể chất thường xuyên, khoa học...